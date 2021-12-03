В центре Гамалеи призвали не верить в данные об омикрон-штамме

Не нужно делать поспешных выводов о новом штамме коронавируса «омикрон», поскольку точных данных еще не может быть. Об этом заявил вирусолог из центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Пока наш опыт с „омикроном“ очень маленький, нужно подождать. Могут быть всякие предположения или слухи о нем, но их рано считать реальными фактами», — заявил Альтштейн интервью радио Sputnik
Ученые из ЮАР уверены, что новый вирус провоцирует повторные заражения COVID-19. Новый вид намного опаснее, потому что он может «обойти иммунитет», считают южноафриканские ученые. В ЮАР уже начались повторные заражения COVID-19.
В России на данный момент считается самым опасным видом коронавируса «дельта». Вакцинация до сих пор является эффективным средством для защиты от заболевания. Благодаря ей снижается риск заболевания.
Не нужно делать поспешных выводов о новом штамме коронавируса «омикрон», поскольку точных данных еще не может быть. Об этом заявил вирусолог из центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Пока наш опыт с „омикроном“ очень маленький, нужно подождать. Могут быть всякие предположения или слухи о нем, но их рано считать реальными фактами», — заявил Альтштейн интервью радио Sputnik Ученые из ЮАР уверены, что новый вирус провоцирует повторные заражения COVID-19. Новый вид намного опаснее, потому что он может «обойти иммунитет», считают южноафриканские ученые. В ЮАР уже начались повторные заражения COVID-19. В России на данный момент считается самым опасным видом коронавируса «дельта». Вакцинация до сих пор является эффективным средством для защиты от заболевания. Благодаря ей снижается риск заболевания.