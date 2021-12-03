В центре Гамалеи призвали не верить в данные об омикрон-штамме

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Точных данных об омикрон-штамме пока нет, сказал Анатолий Альтштейн Фото:
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Коронавирус COVID-19

Не нужно делать поспешных выводов о новом штамме коронавируса «омикрон», поскольку точных данных еще не может быть. Об этом заявил вирусолог из центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Пока наш опыт с „омикроном“ очень маленький, нужно подождать. Могут быть всякие предположения или слухи о нем, но их рано считать реальными фактами», — заявил Альтштейн интервью радио Sputnik

Ученые из ЮАР уверены, что новый вирус провоцирует повторные заражения COVID-19. Новый вид намного опаснее, потому что он может «обойти иммунитет», считают южноафриканские ученые. В ЮАР уже начались повторные заражения COVID-19.

В России на данный момент считается самым опасным видом коронавируса «дельта». Вакцинация до сих пор является эффективным средством для защиты от заболевания. Благодаря ей снижается риск заболевания.

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Не нужно делать поспешных выводов о новом штамме коронавируса «омикрон», поскольку точных данных еще не может быть. Об этом заявил вирусолог из центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Пока наш опыт с „омикроном“ очень маленький, нужно подождать. Могут быть всякие предположения или слухи о нем, но их рано считать реальными фактами», — заявил Альтштейн интервью радио Sputnik Ученые из ЮАР уверены, что новый вирус провоцирует повторные заражения COVID-19. Новый вид намного опаснее, потому что он может «обойти иммунитет», считают южноафриканские ученые. В ЮАР уже начались повторные заражения COVID-19. В России на данный момент считается самым опасным видом коронавируса «дельта». Вакцинация до сих пор является эффективным средством для защиты от заболевания. Благодаря ей снижается риск заболевания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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