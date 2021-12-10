Симановскому вручили щедрый подарок на благотворительном вечере

Фонд святой Екатерины решил подарить владельцу группы компаний «Сима-ленд» уникальную ювелирную икону с изображением небесной покровительницы уральской столицы. Таким образом организаторы аукциона поблагодарили самого щедрого благотворителя Андрея Симановского.
«Фондом святой Екатерины основана добрая традиция — отмечать особым подарком самого щедрого благотворителя, человека, который внес максимальный вклад на сегодняшнем аукционе», — комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Он отметил, что важно, что каждый год представители бизнес-общества Екатеринбурга и власти объединяют свои усилия ради помощи тем, кому она необходима.
Икона представлена в единственном экземпляре. Она создавалась искусными художниками и ювелирами России в старинной почти утраченной византийской технике горячей эмали — финифть. Ее серебряный оклад выполнен в уникальной технике в видео православной хоругви, которая является символом победы. Риза является великолепным образцом стилизации под драгоценные уборы икон 17-го века. Она украшена чеканным растительным орнаментом и просечными накладками на наугольниках и короне. Филигранная инкрустация драгоценными камнями и двумя видами жемчуга придают торжественность и прекрасно дополняют образ святой Екатерины.
На благотворительном вечере Андрей Симановский приобрел набор зажигалок из личной коллекции музыканта и поэта Владимира Высоцкого. Лот выставил сын Высоцкого Никита. Он отметил, что все заработанные деньги с аукциона пойдут детям на благотворительность.
Икона святой Екатерины представлена в единственном экземпляре
Фото: telegram-канал Екатерининской ассамблеи
Икона святой Екатерины создавалась искусными художниками и ювелирами России
Фонд святой Екатерины решил подарить владельцу группы компаний «Сима-ленд» уникальную ювелирную икону с изображением небесной покровительницы уральской столицы. Таким образом организаторы аукциона поблагодарили самого щедрого благотворителя Андрея Симановского. «Фондом святой Екатерины основана добрая традиция — отмечать особым подарком самого щедрого благотворителя, человека, который внес максимальный вклад на сегодняшнем аукционе», — комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Он отметил, что важно, что каждый год представители бизнес-общества Екатеринбурга и власти объединяют свои усилия ради помощи тем, кому она необходима. Икона представлена в единственном экземпляре. Она создавалась искусными художниками и ювелирами России в старинной почти утраченной византийской технике горячей эмали — финифть. Ее серебряный оклад выполнен в уникальной технике в видео православной хоругви, которая является символом победы. Риза является великолепным образцом стилизации под драгоценные уборы икон 17-го века. Она украшена чеканным растительным орнаментом и просечными накладками на наугольниках и короне. Филигранная инкрустация драгоценными камнями и двумя видами жемчуга придают торжественность и прекрасно дополняют образ святой Екатерины. На благотворительном вечере Андрей Симановский приобрел набор зажигалок из личной коллекции музыканта и поэта Владимира Высоцкого. Лот выставил сын Высоцкого Никита. Он отметил, что все заработанные деньги с аукциона пойдут детям на благотворительность.