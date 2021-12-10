10 декабря 2021

Онколог: чем опасен омикрон-штамм для больных раком

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Онкобольные тяжелее переносят коронавирус Фото:
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Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция и онкология, происходящие одновременно, опасны для граждан, прежде всего — высокой летальностью и тяжелыми последствиями. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков.

«При таком сочетании 18% летальных исходов у онкологических больных с COVID-19, и еще 60% оказывались в реанимации. Из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких», — пояснил он в интервью радио Sputnik.

Таким образом, врач признал проблему. Он также сообщил, что подобные исследования проводились в США и Китае, где летальность онкобольных при COVID-19 составила около 40%. Еще одной опасностью может стать новый новый штамм коронавируса — «Омикрон». Из-за него многие люди сидят дома, не посещают больницы и поликлиники, соответственно это вызовет волну онкологических заболеваний через год-два.

Об опасности «Омикрона» URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Главная проблема, по его мнению, не в летальности, а в заразности. Все это может привести к перегрузке системы здравоохранения.

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Коронавирусная инфекция и онкология, происходящие одновременно, опасны для граждан, прежде всего — высокой летальностью и тяжелыми последствиями. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков. «При таком сочетании 18% летальных исходов у онкологических больных с COVID-19, и еще 60% оказывались в реанимации. Из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких», — пояснил он в интервью радио Sputnik. Таким образом, врач признал проблему. Он также сообщил, что подобные исследования проводились в США и Китае, где летальность онкобольных при COVID-19 составила около 40%. Еще одной опасностью может стать новый новый штамм коронавируса — «Омикрон». Из-за него многие люди сидят дома, не посещают больницы и поликлиники, соответственно это вызовет волну онкологических заболеваний через год-два. Об опасности «Омикрона» URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Главная проблема, по его мнению, не в летальности, а в заразности. Все это может привести к перегрузке системы здравоохранения.
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