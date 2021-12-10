Онколог: чем опасен омикрон-штамм для больных раком

11 декабря 2021 в 08:17 Размер текста - 17 +

Онкобольные тяжелее переносят коронавирус Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирусная инфекция и онкология, происходящие одновременно, опасны для граждан, прежде всего — высокой летальностью и тяжелыми последствиями. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков. «При таком сочетании 18% летальных исходов у онкологических больных с COVID-19, и еще 60% оказывались в реанимации. Из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких», — пояснил он в интервью радио Sputnik. Таким образом, врач признал проблему. Он также сообщил, что подобные исследования проводились в США и Китае, где летальность онкобольных при COVID-19 составила около 40%. Еще одной опасностью может стать новый новый штамм коронавируса — «Омикрон». Из-за него многие люди сидят дома, не посещают больницы и поликлиники, соответственно это вызовет волну онкологических заболеваний через год-два. Об опасности «Омикрона» URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Главная проблема, по его мнению, не в летальности, а в заразности. Все это может привести к перегрузке системы здравоохранения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирусная инфекция и онкология, происходящие одновременно, опасны для граждан, прежде всего — высокой летальностью и тяжелыми последствиями. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков. «При таком сочетании 18% летальных исходов у онкологических больных с COVID-19, и еще 60% оказывались в реанимации. Из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких», — пояснил он в интервью радио Sputnik. Таким образом, врач признал проблему. Он также сообщил, что подобные исследования проводились в США и Китае, где летальность онкобольных при COVID-19 составила около 40%. Еще одной опасностью может стать новый новый штамм коронавируса — «Омикрон». Из-за него многие люди сидят дома, не посещают больницы и поликлиники, соответственно это вызовет волну онкологических заболеваний через год-два. Об опасности «Омикрона» URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Главная проблема, по его мнению, не в летальности, а в заразности. Все это может привести к перегрузке системы здравоохранения.