Песков заявил о готовности Путина встретиться с Сокуровым

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин не против встретиться с режиссером для беседы Фото:

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с режиссером Александром Сокуровым, чтобы побеседовать на тему возникшего накануне спора между ними. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, которая возникла между режиссером и президентом во время разговора с Советом по правам человека.

«Президент уже сказал, что он очень по-доброму относится к Сокурову, и, конечно, он сказал, что „мы давно с вами не общались“. Какое-то ошибочное понимание тут вряд ли может быть», — сказал Песков в беседе с изданием News.ru.

Ранее российский лидер и режиссер на встрече с Советом по правам человека публично поспорили о том, что Белоруссия находится на довольствии России, Сокуров также нелицеприятно высказался о ситуации на Северном Кавказе. Путин не согласился с позицией представителя культуры и отметил, что подобные высказывания некорректны. В свою очередь, Сокуров заявил, что готов к личной встрече с президентом России при условии, что глава государства подтвердит свое желание «подискутировать».

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Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с режиссером Александром Сокуровым, чтобы побеседовать на тему возникшего накануне спора между ними. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, которая возникла между режиссером и президентом во время разговора с Советом по правам человека. «Президент уже сказал, что он очень по-доброму относится к Сокурову, и, конечно, он сказал, что „мы давно с вами не общались“. Какое-то ошибочное понимание тут вряд ли может быть», — сказал Песков в беседе с изданием News.ru. Ранее российский лидер и режиссер на встрече с Советом по правам человека публично поспорили о том, что Белоруссия находится на довольствии России, Сокуров также нелицеприятно высказался о ситуации на Северном Кавказе. Путин не согласился с позицией представителя культуры и отметил, что подобные высказывания некорректны. В свою очередь, Сокуров заявил, что готов к личной встрече с президентом России при условии, что глава государства подтвердит свое желание «подискутировать».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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