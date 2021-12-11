Песков заявил о готовности Путина встретиться с Сокуровым

11 декабря 2021 в 14:53 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин не против встретиться с режиссером для беседы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с режиссером Александром Сокуровым, чтобы побеседовать на тему возникшего накануне спора между ними. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, которая возникла между режиссером и президентом во время разговора с Советом по правам человека. «Президент уже сказал, что он очень по-доброму относится к Сокурову, и, конечно, он сказал, что „мы давно с вами не общались“. Какое-то ошибочное понимание тут вряд ли может быть», — сказал Песков в беседе с изданием News.ru . Ранее российский лидер и режиссер на встрече с Советом по правам человека публично поспорили о том, что Белоруссия находится на довольствии России, Сокуров также нелицеприятно высказался о ситуации на Северном Кавказе. Путин не согласился с позицией представителя культуры и отметил, что подобные высказывания некорректны. В свою очередь, Сокуров заявил, что готов к личной встрече с президентом России при условии, что глава государства подтвердит свое желание «подискутировать». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с режиссером Александром Сокуровым, чтобы побеседовать на тему возникшего накануне спора между ними. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, которая возникла между режиссером и президентом во время разговора с Советом по правам человека. «Президент уже сказал, что он очень по-доброму относится к Сокурову, и, конечно, он сказал, что „мы давно с вами не общались“. Какое-то ошибочное понимание тут вряд ли может быть», — сказал Песков в беседе с изданием News.ru. Ранее российский лидер и режиссер на встрече с Советом по правам человека публично поспорили о том, что Белоруссия находится на довольствии России, Сокуров также нелицеприятно высказался о ситуации на Северном Кавказе. Путин не согласился с позицией представителя культуры и отметил, что подобные высказывания некорректны. В свою очередь, Сокуров заявил, что готов к личной встрече с президентом России при условии, что глава государства подтвердит свое желание «подискутировать».