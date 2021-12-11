Песков заявил о готовности Путина встретиться с Сокуровым

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с режиссером Александром Сокуровым, чтобы побеседовать на тему возникшего накануне спора между ними. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, которая возникла между режиссером и президентом во время разговора с Советом по правам человека.
«Президент уже сказал, что он очень по-доброму относится к Сокурову, и, конечно, он сказал, что „мы давно с вами не общались“. Какое-то ошибочное понимание тут вряд ли может быть», — сказал Песков в беседе с изданием News.ru.
Ранее российский лидер и режиссер на встрече с Советом по правам человека публично поспорили о том, что Белоруссия находится на довольствии России, Сокуров также нелицеприятно высказался о ситуации на Северном Кавказе. Путин не согласился с позицией представителя культуры и отметил, что подобные высказывания некорректны. В свою очередь, Сокуров заявил, что готов к личной встрече с президентом России при условии, что глава государства подтвердит свое желание «подискутировать».
Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с режиссером Александром Сокуровым, чтобы побеседовать на тему возникшего накануне спора между ними. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, которая возникла между режиссером и президентом во время разговора с Советом по правам человека. «Президент уже сказал, что он очень по-доброму относится к Сокурову, и, конечно, он сказал, что „мы давно с вами не общались“. Какое-то ошибочное понимание тут вряд ли может быть», — сказал Песков в беседе с изданием News.ru. Ранее российский лидер и режиссер на встрече с Советом по правам человека публично поспорили о том, что Белоруссия находится на довольствии России, Сокуров также нелицеприятно высказался о ситуации на Северном Кавказе. Путин не согласился с позицией представителя культуры и отметил, что подобные высказывания некорректны. В свою очередь, Сокуров заявил, что готов к личной встрече с президентом России при условии, что глава государства подтвердит свое желание «подискутировать».