Диетолог назвал факторы влияния алкоголя на фигуру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие бутика USHATAVA. Екатеринбург, девушки, вечеринка, бокал, алкоголь, тусовка
Алкоголь способствует набору веса Фото:

Употребление алкоголя может негативно сказаться на фигуре из-за высокой калорийности продукта и способности влиять на нервную систему, а следовательно, вызывать сильный аппетит. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.

«В напитке, в зависимости от процента содержания алкоголя, присутствует, в среднем, семь калорий на один миллилитр, также сам по себе продукт перегружает печень, а это в состоянии интоксикации часто сопровождается отечным синдромом, воспалительными процессами, что способствует накоплению жировой ткани. И алкоголь провоцирует аппетит, так как растормаживает систему контроля пищевого поведения, то есть под воздействием алкоголя люди начинают больше есть», — объяснил Антон Поляков.

По словам диетолога, накоплению жиров способствует любой алкогольный напиток. «Если это пиво, то накоплению жировой ткани способствует рост дрожжевой флоры. Если это шампанское или вино, то у людей с нарушением цикла так называемой сульфатации употребление даже небольшого количества алкоголя может вызвать сильное отравление и способствовать набору веса. Все индивидуально, все зависит от генетики, массы тела человека, особенностей организма, сопутствующих заболеваний», — подчеркнул Поляков.

В беседе с URA.RU профессор, терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова согласилась, что степень влияния алкоголя на фигуру человека зависит от индивидуальных особенностей. «Есть люди, изначально подверженные интоксикации, есть люди с недостаточностью ферментативного и обменных процессов, поэтому выбор алкоголя крайне индивидуален. Напитки разные и по-разному влияет на обменные процессы. Все зависит от дозы, вида, качества алкоголя, так как-то же вино бывает коллекционным и суррогатом, разведенным порошковой формой», — добавила она.

Ранее главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников заявил о влиянии вина на постковидный синдром. Так как в бокале красного вина содержится очень мощный антиоксидант ресвератрол, оно в небольших дозах может помочь справиться с постковидом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Употребление алкоголя может негативно сказаться на фигуре из-за высокой калорийности продукта и способности влиять на нервную систему, а следовательно, вызывать сильный аппетит. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «В напитке, в зависимости от процента содержания алкоголя, присутствует, в среднем, семь калорий на один миллилитр, также сам по себе продукт перегружает печень, а это в состоянии интоксикации часто сопровождается отечным синдромом, воспалительными процессами, что способствует накоплению жировой ткани. И алкоголь провоцирует аппетит, так как растормаживает систему контроля пищевого поведения, то есть под воздействием алкоголя люди начинают больше есть», — объяснил Антон Поляков. По словам диетолога, накоплению жиров способствует любой алкогольный напиток. «Если это пиво, то накоплению жировой ткани способствует рост дрожжевой флоры. Если это шампанское или вино, то у людей с нарушением цикла так называемой сульфатации употребление даже небольшого количества алкоголя может вызвать сильное отравление и способствовать набору веса. Все индивидуально, все зависит от генетики, массы тела человека, особенностей организма, сопутствующих заболеваний», — подчеркнул Поляков. В беседе с URA.RU профессор, терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова согласилась, что степень влияния алкоголя на фигуру человека зависит от индивидуальных особенностей. «Есть люди, изначально подверженные интоксикации, есть люди с недостаточностью ферментативного и обменных процессов, поэтому выбор алкоголя крайне индивидуален. Напитки разные и по-разному влияет на обменные процессы. Все зависит от дозы, вида, качества алкоголя, так как-то же вино бывает коллекционным и суррогатом, разведенным порошковой формой», — добавила она. Ранее главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников заявил о влиянии вина на постковидный синдром. Так как в бокале красного вина содержится очень мощный антиоксидант ресвератрол, оно в небольших дозах может помочь справиться с постковидом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...