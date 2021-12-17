Диетолог назвал факторы влияния алкоголя на фигуру

Алкоголь способствует набору веса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Употребление алкоголя может негативно сказаться на фигуре из-за высокой калорийности продукта и способности влиять на нервную систему, а следовательно, вызывать сильный аппетит. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.

«В напитке, в зависимости от процента содержания алкоголя, присутствует, в среднем, семь калорий на один миллилитр, также сам по себе продукт перегружает печень, а это в состоянии интоксикации часто сопровождается отечным синдромом, воспалительными процессами, что способствует накоплению жировой ткани. И алкоголь провоцирует аппетит, так как растормаживает систему контроля пищевого поведения, то есть под воздействием алкоголя люди начинают больше есть», — объяснил Антон Поляков.

По словам диетолога, накоплению жиров способствует любой алкогольный напиток. «Если это пиво, то накоплению жировой ткани способствует рост дрожжевой флоры. Если это шампанское или вино, то у людей с нарушением цикла так называемой сульфатации употребление даже небольшого количества алкоголя может вызвать сильное отравление и способствовать набору веса. Все индивидуально, все зависит от генетики, массы тела человека, особенностей организма, сопутствующих заболеваний», — подчеркнул Поляков.

В беседе с URA.RU профессор, терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова согласилась, что степень влияния алкоголя на фигуру человека зависит от индивидуальных особенностей. «Есть люди, изначально подверженные интоксикации, есть люди с недостаточностью ферментативного и обменных процессов, поэтому выбор алкоголя крайне индивидуален. Напитки разные и по-разному влияет на обменные процессы. Все зависит от дозы, вида, качества алкоголя, так как-то же вино бывает коллекционным и суррогатом, разведенным порошковой формой», — добавила она.

Ранее главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников заявил о влиянии вина на постковидный синдром. Так как в бокале красного вина содержится очень мощный антиоксидант ресвератрол, оно в небольших дозах может помочь справиться с постковидом.