Россия закрыла границы для еще одной страны из-за COVID-19

17 декабря 2021 в 23:52 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзору поручено ввести карантин для лиц, пребывающих из Кении Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С 19 декабря Россия закрывает въезд для иностранцев, проживающих в Кении или посетивших ее в течение последних двух недель. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. «Ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся на указанной территории в течение последних 14 дней», — сообщает оперштаб. Ограничение вступает в силу с 19 декабря. Также сообщается, что Роспотребнадзору поручено ввести карантин для лиц, прибывающих из Кении. «Ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР», — говорится в релизе оперативного штаба. Ранее URA.RU сообщало, что Россия закрыла въезд граждан из девяти стран из-за COVID-19. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что из-за «Омикрона» не потребуется вводить дополнительные ограничения. Президент РФ Владимир Путин заявил, что требования к вакцинация повысятся из-за быстрого распространения штамма «Омикрон», пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 19 декабря Россия закрывает въезд для иностранцев, проживающих в Кении или посетивших ее в течение последних двух недель. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. «Ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся на указанной территории в течение последних 14 дней», — сообщает оперштаб. Ограничение вступает в силу с 19 декабря. Также сообщается, что Роспотребнадзору поручено ввести карантин для лиц, прибывающих из Кении. «Ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР», — говорится в релизе оперативного штаба. Ранее URA.RU сообщало, что Россия закрыла въезд граждан из девяти стран из-за COVID-19. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что из-за «Омикрона» не потребуется вводить дополнительные ограничения. Президент РФ Владимир Путин заявил, что требования к вакцинация повысятся из-за быстрого распространения штамма «Омикрон», пишет RT.