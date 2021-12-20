В КПРФ возмутились желанием ЛДПР защищать Советский Союз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
ЛДПР внесла в Госдуму проект о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века Фото:

Распад Союза Советских Социалистических Республик (СССР) следует признать главной геополитической катастрофой XX века. Соответствующий проект постановления внесла в Госдуму партия ЛДПР, однако пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот тезис всегда отстаивали коммунисты.

«Глава ЛДПР Владимир Жириновский перехватывает левую повестку, лишая при этом информационное поле какой-либо объективности. Эта инициатива не может исходить от ЛДПР, потому что об этом всегда говорила компартия. На сегодняшний день в информационном поле нет никакой правды и объективности», — заявил Ющенко в разговоре с Daily Storm.

Пресс-секретарь КПРФ также считает, что «перетягивание левой повестки» на ЛДПР выгодно неким лицам. «На самом деле это все от лукавого. Жириновский выступает всегда многоцелевым истребителем, в том числе перехватывает повестки», — заключил он.

Проект «О 30-й годовщине распада СССР» был внесен в Госдуму 20 декабря, уточняет RT. Его планируется направить президенту России Владимиру Путину и в Совет Федерации, передает «Национальная служба новостей». Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что причиной распада СССР стало затягивание экономических реформ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Распад Союза Советских Социалистических Республик (СССР) следует признать главной геополитической катастрофой XX века. Соответствующий проект постановления внесла в Госдуму партия ЛДПР, однако пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот тезис всегда отстаивали коммунисты. «Глава ЛДПР Владимир Жириновский перехватывает левую повестку, лишая при этом информационное поле какой-либо объективности. Эта инициатива не может исходить от ЛДПР, потому что об этом всегда говорила компартия. На сегодняшний день в информационном поле нет никакой правды и объективности», — заявил Ющенко в разговоре с Daily Storm. Пресс-секретарь КПРФ также считает, что «перетягивание левой повестки» на ЛДПР выгодно неким лицам. «На самом деле это все от лукавого. Жириновский выступает всегда многоцелевым истребителем, в том числе перехватывает повестки», — заключил он. Проект «О 30-й годовщине распада СССР» был внесен в Госдуму 20 декабря, уточняет RT. Его планируется направить президенту России Владимиру Путину и в Совет Федерации, передает «Национальная служба новостей». Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что причиной распада СССР стало затягивание экономических реформ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...