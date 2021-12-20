В КПРФ возмутились желанием ЛДПР защищать Советский Союз

Распад Союза Советских Социалистических Республик (СССР) следует признать главной геополитической катастрофой XX века. Соответствующий проект постановления внесла в Госдуму партия ЛДПР, однако пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот тезис всегда отстаивали коммунисты.
«Глава ЛДПР Владимир Жириновский перехватывает левую повестку, лишая при этом информационное поле какой-либо объективности. Эта инициатива не может исходить от ЛДПР, потому что об этом всегда говорила компартия. На сегодняшний день в информационном поле нет никакой правды и объективности», — заявил Ющенко в разговоре с Daily Storm.
Пресс-секретарь КПРФ также считает, что «перетягивание левой повестки» на ЛДПР выгодно неким лицам. «На самом деле это все от лукавого. Жириновский выступает всегда многоцелевым истребителем, в том числе перехватывает повестки», — заключил он.
Проект «О 30-й годовщине распада СССР» был внесен в Госдуму 20 декабря, уточняет RT. Его планируется направить президенту России Владимиру Путину и в Совет Федерации, передает «Национальная служба новостей». Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что причиной распада СССР стало затягивание экономических реформ.
Распад Союза Советских Социалистических Республик (СССР) следует признать главной геополитической катастрофой XX века. Соответствующий проект постановления внесла в Госдуму партия ЛДПР, однако пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот тезис всегда отстаивали коммунисты. «Глава ЛДПР Владимир Жириновский перехватывает левую повестку, лишая при этом информационное поле какой-либо объективности. Эта инициатива не может исходить от ЛДПР, потому что об этом всегда говорила компартия. На сегодняшний день в информационном поле нет никакой правды и объективности», — заявил Ющенко в разговоре с Daily Storm. Пресс-секретарь КПРФ также считает, что «перетягивание левой повестки» на ЛДПР выгодно неким лицам. «На самом деле это все от лукавого. Жириновский выступает всегда многоцелевым истребителем, в том числе перехватывает повестки», — заключил он. Проект «О 30-й годовщине распада СССР» был внесен в Госдуму 20 декабря, уточняет RT. Его планируется направить президенту России Владимиру Путину и в Совет Федерации, передает «Национальная служба новостей». Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что причиной распада СССР стало затягивание экономических реформ.