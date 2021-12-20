В КПРФ возмутились желанием ЛДПР защищать Советский Союз

20 декабря 2021 в 21:56 Размер текста - 17 +

ЛДПР внесла в Госдуму проект о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века Фото: Владимир Андреев © URA.RU Распад Союза Советских Социалистических Республик (СССР) следует признать главной геополитической катастрофой XX века. Соответствующий проект постановления внесла в Госдуму партия ЛДПР, однако пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот тезис всегда отстаивали коммунисты. «Глава ЛДПР Владимир Жириновский перехватывает левую повестку, лишая при этом информационное поле какой-либо объективности. Эта инициатива не может исходить от ЛДПР, потому что об этом всегда говорила компартия. На сегодняшний день в информационном поле нет никакой правды и объективности», — заявил Ющенко в разговоре с Daily Storm . Пресс-секретарь КПРФ также считает, что «перетягивание левой повестки» на ЛДПР выгодно неким лицам. «На самом деле это все от лукавого. Жириновский выступает всегда многоцелевым истребителем, в том числе перехватывает повестки», — заключил он. Проект «О 30-й годовщине распада СССР» был внесен в Госдуму 20 декабря, уточняет RT. Его планируется направить президенту России Владимиру Путину и в Совет Федерации, передает «Национальная служба новостей». Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что причиной распада СССР стало затягивание экономических реформ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Распад Союза Советских Социалистических Республик (СССР) следует признать главной геополитической катастрофой XX века. Соответствующий проект постановления внесла в Госдуму партия ЛДПР, однако пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот тезис всегда отстаивали коммунисты. «Глава ЛДПР Владимир Жириновский перехватывает левую повестку, лишая при этом информационное поле какой-либо объективности. Эта инициатива не может исходить от ЛДПР, потому что об этом всегда говорила компартия. На сегодняшний день в информационном поле нет никакой правды и объективности», — заявил Ющенко в разговоре с Daily Storm. Пресс-секретарь КПРФ также считает, что «перетягивание левой повестки» на ЛДПР выгодно неким лицам. «На самом деле это все от лукавого. Жириновский выступает всегда многоцелевым истребителем, в том числе перехватывает повестки», — заключил он. Проект «О 30-й годовщине распада СССР» был внесен в Госдуму 20 декабря, уточняет RT. Его планируется направить президенту России Владимиру Путину и в Совет Федерации, передает «Национальная служба новостей». Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что причиной распада СССР стало затягивание экономических реформ.