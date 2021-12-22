В Кремле жестко ответили на обвинения Зеленского в адрес России

Президент Украины и некоторые главы стран постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта на юго-востоке страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Зеленский и некоторые другие страны постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта. Все-таки юго-восток Украины — это юго-восток Украины. И там была гражданская война на Украине. И все эти проблемы они исключительно внутриукраинские. Поэтому мы категорически против того, чтобы нас позиционировали как сторону конфликта», — сказал Песков в интервью «России 24».
По его словам, в России категорически против того, чтобы страну позиционировали как сторону конфликта. Песков добавил, что Киев должен обсуждать эту проблему с представителями самопровозглашенных республик, а не с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, Россия ни разу не становилась враждебной ни к одной части мира. Он заявил, что хоть многие страны считают страну своим противником, но это совсем не так.
Президент Украины и некоторые главы стран постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта на юго-востоке страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Зеленский и некоторые другие страны постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта. Все-таки юго-восток Украины — это юго-восток Украины. И там была гражданская война на Украине. И все эти проблемы они исключительно внутриукраинские. Поэтому мы категорически против того, чтобы нас позиционировали как сторону конфликта», — сказал Песков в интервью «России 24». По его словам, в России категорически против того, чтобы страну позиционировали как сторону конфликта. Песков добавил, что Киев должен обсуждать эту проблему с представителями самопровозглашенных республик, а не с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия ни разу не становилась враждебной ни к одной части мира. Он заявил, что хоть многие страны считают страну своим противником, но это совсем не так.