В Кремле жестко ответили на обвинения Зеленского в адрес России

23 декабря 2021 в 00:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков жестко отреагировал на обвинения в адрес России со стороны глав некоторых государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Президент Украины и некоторые главы стран постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта на юго-востоке страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Зеленский и некоторые другие страны постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта. Все-таки юго-восток Украины — это юго-восток Украины. И там была гражданская война на Украине. И все эти проблемы они исключительно внутриукраинские. Поэтому мы категорически против того, чтобы нас позиционировали как сторону конфликта», — сказал Песков в интервью «России 24». По его словам, в России категорически против того, чтобы страну позиционировали как сторону конфликта. Песков добавил, что Киев должен обсуждать эту проблему с представителями самопровозглашенных республик, а не с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия ни разу не становилась враждебной ни к одной части мира. Он заявил, что хоть многие страны считают страну своим противником, но это совсем не так. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины и некоторые главы стран постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта на юго-востоке страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Зеленский и некоторые другие страны постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта. Все-таки юго-восток Украины — это юго-восток Украины. И там была гражданская война на Украине. И все эти проблемы они исключительно внутриукраинские. Поэтому мы категорически против того, чтобы нас позиционировали как сторону конфликта», — сказал Песков в интервью «России 24». По его словам, в России категорически против того, чтобы страну позиционировали как сторону конфликта. Песков добавил, что Киев должен обсуждать эту проблему с представителями самопровозглашенных республик, а не с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия ни разу не становилась враждебной ни к одной части мира. Он заявил, что хоть многие страны считают страну своим противником, но это совсем не так.