Детский омбудсмен предложила расширить использование маткапитала

Ирина Волынец предложила использовать маткапитал для покрытия дорогостоящего лечения детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Необходимо разрешить использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение ребенка. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Свое обращение она направила в Министерство труда и социальной защиты РФ.

«В связи с вышеизложенным прошу вас в интересах детей рассмотреть вопрос об инициировании внесения дополнения в федеральный закон „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“ в форме наделения родителя правом использования средств материнского капитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур. Лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса „ребенок-инвалид“», — передает RT текст обращения Волынец.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила дополнительно расширить возможности маткапитала. Так, по мнению вице-премьера, необходимо разрешить оплачивать средствами маткапитала частные образовательные услуги, оказываемые ИП, а также позволить тратить его на самостоятельное строительство.

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