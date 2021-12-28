Детский омбудсмен предложила расширить использование маткапитала

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Ирина Волынец предложила использовать маткапитал для покрытия дорогостоящего лечения детей Фото:

Необходимо разрешить использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение ребенка. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Свое обращение она направила в Министерство труда и социальной защиты РФ.

«В связи с вышеизложенным прошу вас в интересах детей рассмотреть вопрос об инициировании внесения дополнения в федеральный закон „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“ в форме наделения родителя правом использования средств материнского капитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур. Лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса „ребенок-инвалид“», — передает RT текст обращения Волынец.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила дополнительно расширить возможности маткапитала. Так, по мнению вице-премьера, необходимо разрешить оплачивать средствами маткапитала частные образовательные услуги, оказываемые ИП, а также позволить тратить его на самостоятельное строительство.

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Необходимо разрешить использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение ребенка. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Свое обращение она направила в Министерство труда и социальной защиты РФ. «В связи с вышеизложенным прошу вас в интересах детей рассмотреть вопрос об инициировании внесения дополнения в федеральный закон „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“ в форме наделения родителя правом использования средств материнского капитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур. Лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса „ребенок-инвалид“», — передает RT текст обращения Волынец. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила дополнительно расширить возможности маткапитала. Так, по мнению вице-премьера, необходимо разрешить оплачивать средствами маткапитала частные образовательные услуги, оказываемые ИП, а также позволить тратить его на самостоятельное строительство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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