С 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексировали на 5,9%, что вызвало возмущение у пользователей социальных сетей. Пользователи пожаловались, что пенсии проиндексированы ниже инфляции.
«Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта, который подписал президент России Владимир Путин.
Очень лаконично
Twitter
Кто-то шутит о новых возможностях пенсионеров
Twitter
Пользователи считают несправедливым отсутствие индексации для рабочих пенсионеров
Twitter
Пользователи считают, что пенсионеры нищают
Twitter
Кто-то отмечает, что пенсии проиндексированы ниже инфляции
Twitter
Пользователи шутят о Мальдивах
TikTok
Пользователи вспоминают инфляцию
Twitter
Кто-то предлагает начислять «такие пенсии» депутатам
С 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексировали на 5,9%, что вызвало возмущение у пользователей социальных сетей. Пользователи пожаловались, что пенсии проиндексированы ниже инфляции. «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта, который подписал президент России Владимир Путин.