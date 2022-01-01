В соцсетях возмутились индексацией пенсий в 2022 году. «Просто плевок в лицо»

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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Пенсии в России проиндексировали на 5,9% Фото:

С 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексировали на 5,9%, что вызвало возмущение у пользователей социальных сетей. Пользователи пожаловались, что пенсии проиндексированы ниже инфляции.

«Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта, который подписал президент России Владимир Путин.

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С 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексировали на 5,9%, что вызвало возмущение у пользователей социальных сетей. Пользователи пожаловались, что пенсии проиндексированы ниже инфляции. «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта, который подписал президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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