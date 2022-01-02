В России предрекли подорожание алкоголя в 2022 году

03 января 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

Алкоголь рискует подорожать из-за инфляции, налогов и цен на сырье Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU С 1 января ожидается подорожание крепкого алкоголя в связи с ростом акциз. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов России. Акциз на крепкую алкогольную продукцию с 1 января 2022 года повысится на 4% и будет составлять 589 рублей за один литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре, заявили в пресс-службе министерства «Известиям». Отмечается, что ставки акцизов на алкоголь ежегодно индексируются на уровень прогнозируемой инфляции и на три года устанавливаются в Налоговом кодексе. Специалисты АО «Кизлярский коньячный завод» сообщили об ожидаемом росте цен на крепкий алкоголь в среднем на 15-20% из-за инфляции, налогов и роста цен на сырье. Также помимо валютных колебаний, на ценах отразится неурожай 2021 года во многих винодельческих зонах мира, добавил директор по развитию завода LADOGA Дмитрий Исаченков. По его словам, цены на весь алкогольный ассортимент будут пересмотрены уже с середины января. Средняя розничная цена вин в 2022 году вырастет на 4% и достигнет 455 рублей за литр, полагают в BusinesStat. В Ассоциации производителей пива заявили, что ожидают рост акциз на пиво на процент инфляции, что в результате повлечет за собой подорожание хмельного напитка всего на один рубль. По ожиданиям АО «Татспиртпром», водка и коньяк подорожают на 5,5 рублей за пол-литра. Однако в АО «Башспирт» отметили, что рост инфляции и повышение цен на топливо может привести к подорожанию крепкого алкоголя на 15-20 рублей. Ранее сообщалось, что розничная цена на шампанское в России может резко увеличиться на 18%. Производители алкоголя заявили о росте цен на алкоголь на 15%. В Минфине предложили повысить минимальную розничную цену на водку. В Союзе защиты потребителей рассказали о влиянии введения нового «сухого закона» на производство контрафактного алкоголя, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 января ожидается подорожание крепкого алкоголя в связи с ростом акциз. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов России. Акциз на крепкую алкогольную продукцию с 1 января 2022 года повысится на 4% и будет составлять 589 рублей за один литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре, заявили в пресс-службе министерства «Известиям». Отмечается, что ставки акцизов на алкоголь ежегодно индексируются на уровень прогнозируемой инфляции и на три года устанавливаются в Налоговом кодексе. Специалисты АО «Кизлярский коньячный завод» сообщили об ожидаемом росте цен на крепкий алкоголь в среднем на 15-20% из-за инфляции, налогов и роста цен на сырье. Также помимо валютных колебаний, на ценах отразится неурожай 2021 года во многих винодельческих зонах мира, добавил директор по развитию завода LADOGA Дмитрий Исаченков. По его словам, цены на весь алкогольный ассортимент будут пересмотрены уже с середины января. Средняя розничная цена вин в 2022 году вырастет на 4% и достигнет 455 рублей за литр, полагают в BusinesStat. В Ассоциации производителей пива заявили, что ожидают рост акциз на пиво на процент инфляции, что в результате повлечет за собой подорожание хмельного напитка всего на один рубль. По ожиданиям АО «Татспиртпром», водка и коньяк подорожают на 5,5 рублей за пол-литра. Однако в АО «Башспирт» отметили, что рост инфляции и повышение цен на топливо может привести к подорожанию крепкого алкоголя на 15-20 рублей. Ранее сообщалось, что розничная цена на шампанское в России может резко увеличиться на 18%. Производители алкоголя заявили о росте цен на алкоголь на 15%. В Минфине предложили повысить минимальную розничную цену на водку. В Союзе защиты потребителей рассказали о влиянии введения нового «сухого закона» на производство контрафактного алкоголя, передает телеканал 360.