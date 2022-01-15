В скором времени Россию ждет рост заболеваемости COVID-19 и, как следствие, рекордное заполнение «красных зон». Об этом заявил глава комитета Госдумы по контролю, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Олег Морозов.
«Рост заболеваний Covid-19 в ближайшие недели прогнозируют все эксперты. Вчера впервые за последние месяцы прирост больных превысил прирост выздоровевших. То есть это означает, что высвободившийся, было, коечный фонд снова начнет заполняться и расширяться, в том числе за счет других направлений борьбы с серьезными заболеваниями. Вернулись туда, откуда убегали! Причем, судя по всему, все рекорды по заполнению „красных зон“ еще впереди», — написал Морозов в своем telegram-канале.
Политик отметил, что на фоне данной картины ограничительные меры, связанные с QR-кодами, не являются эффективными и остановить распространение пандемии не помогут. Помимо этого, Морозов выразил уверенность, что уже в апреле уровень вакцинации в стране будет составлять более 70%.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что РФ находится на пике заболеваемости коронавирусом. Она отметила, что вакцинация от COVID-19 хорошо защищает организм человека в первые полгода, но со временем эта защита снижается.
В скором времени Россию ждет рост заболеваемости COVID-19 и, как следствие, рекордное заполнение «красных зон». Об этом заявил глава комитета Госдумы по контролю, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Олег Морозов. «Рост заболеваний Covid-19 в ближайшие недели прогнозируют все эксперты. Вчера впервые за последние месяцы прирост больных превысил прирост выздоровевших. То есть это означает, что высвободившийся, было, коечный фонд снова начнет заполняться и расширяться, в том числе за счет других направлений борьбы с серьезными заболеваниями. Вернулись туда, откуда убегали! Причем, судя по всему, все рекорды по заполнению „красных зон“ еще впереди», — написал Морозов в своем telegram-канале. Политик отметил, что на фоне данной картины ограничительные меры, связанные с QR-кодами, не являются эффективными и остановить распространение пандемии не помогут. Помимо этого, Морозов выразил уверенность, что уже в апреле уровень вакцинации в стране будет составлять более 70%. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что РФ находится на пике заболеваемости коронавирусом. Она отметила, что вакцинация от COVID-19 хорошо защищает организм человека в первые полгода, но со временем эта защита снижается.