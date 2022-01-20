Депутат Госдумы предложил провести в больницы бесплатный Wi-Fi

Не все люди имеют доступ в интернет в период лечения, считает Олег Матвейчев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пациентам, которые находятся в больницах на стационарном лечении, необходимо предоставить бесплатный Wi-Fi. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Свое обращение он направил на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Прошу вас, с учетом возможностей федерального бюджета, оценить целесообразность предоставления пациентам, которые находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Российской Федерации, доступа в сеть интернет с использованием технологии Wi-Fi на безвозмездной основе. Лица, поступающие на стационарное лечение в больницы, в том числе пенсионеры, не всегда имеют доступ в интернет на период лечения», — передает RT текст обращения Матвейчева.

Депутат отмечает, что некоторые граждане имеют мобильный интернет, но не имеют возможности оплатить услуги оператора, находясь в больнице. Матвейчев подчеркнул, что для людей, которые находятся в ковидных госпиталях, интернет является единственной возможностью связаться с родственниками.

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