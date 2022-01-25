Опальный авторитет сел за конфликт с белорусским «крестным отцом»

25 января 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Суд в Минске вынес приговор уголовному авторитету и его подельникам Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr В Беларуси Минский суд приговорил вора в законе Павла Алексеевича (Паштет) к трем годам колонии строгого режима за избиение одного из самых известных белорусских воров в законе Александра Кушнерова (Саша Кушнер). Трое сторонников уголовного авторитета также приговорены к двум годам лишения свободы. Об этом сообщили в МВД Беларуси. «Судом Ленинского района Минска за хулиганство, совершенное группой лиц, инициатор „разборок“ приговорен к трем годам заключения в колонии строгого режима. Остальные участники преступной группы — к двум годам лишения свободы», — сообщается в официальном telegram-канале белорусского министерства. Согласно данным силовиков, потасовка была спровоцирована давним противостоянием уголовных авторитетов по переделу сфер влияния, а также укреплению положения в криминальной среде. Паштет совместно со своими подельниками жестко избил Кушнера железными прутьями у входа в один из гипермаркетов Минска. Очевидцами драки стали посетители и работники объекта. Паштет был судим несколько раз по статьям о воровстве, разбое и торговле наркотиками. Вор в законе имел тесную связь с грузинским воровским кланом, во главе которого находился Тариэл Ониани (Таро), из-за чего его считали одним из главных кандидатов на пост криминального лидера Республики. Клан противопоставлял его Кушнеру, который является представителем клана Аслана Усояна (Дед Хасан). В феврале 2021 года URA.RU сообщало о том, что правоохранительные органы задержали Кушнера. Он и двое российских представителей криминального мира, которым Кушнеров оказывал услуги посредника, подозревались в хранении оружия и наркотиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Беларуси Минский суд приговорил вора в законе Павла Алексеевича (Паштет) к трем годам колонии строгого режима за избиение одного из самых известных белорусских воров в законе Александра Кушнерова (Саша Кушнер). Трое сторонников уголовного авторитета также приговорены к двум годам лишения свободы. Об этом сообщили в МВД Беларуси. «Судом Ленинского района Минска за хулиганство, совершенное группой лиц, инициатор „разборок“ приговорен к трем годам заключения в колонии строгого режима. Остальные участники преступной группы — к двум годам лишения свободы», — сообщается в официальном telegram-канале белорусского министерства. Согласно данным силовиков, потасовка была спровоцирована давним противостоянием уголовных авторитетов по переделу сфер влияния, а также укреплению положения в криминальной среде. Паштет совместно со своими подельниками жестко избил Кушнера железными прутьями у входа в один из гипермаркетов Минска. Очевидцами драки стали посетители и работники объекта. Паштет был судим несколько раз по статьям о воровстве, разбое и торговле наркотиками. Вор в законе имел тесную связь с грузинским воровским кланом, во главе которого находился Тариэл Ониани (Таро), из-за чего его считали одним из главных кандидатов на пост криминального лидера Республики. Клан противопоставлял его Кушнеру, который является представителем клана Аслана Усояна (Дед Хасан). В феврале 2021 года URA.RU сообщало о том, что правоохранительные органы задержали Кушнера. Он и двое российских представителей криминального мира, которым Кушнеров оказывал услуги посредника, подозревались в хранении оружия и наркотиков.