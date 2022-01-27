Врач: у «Омикрона» нет двух типичных для COVID симптомов

28 января 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

«Омикрон» отличается от прежних штаммов COVID отсутствием двумя симптомов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У пациентов, зараженных омикрон-штаммом, не бывает двух типичных для COVID симптомов. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Существуют небольшие отличия „омикрона“ от прежних штаммов. Например, при нем редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до „дельты“ это было распространенным явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При „дельте“ это встречалось уже реже, а при „омикроне“ потеря обоняния — это редкость», — поделился с радио Sputnik Алексей Водовозов. По словам специалиста, человек, который болеет «Омикроном», редко страдает от затрудненного дыхания. Алексей Водовозов объяснил это тем, что новый штамм практически не доходит до легких, он останавливается в бронхиолах. Медик считает, что бронхиолит при «Омикроне» является более «легким заболеванием», нежели пневмония при «Дельте». Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что омикрон-штамм не является «живой вакциной». Лучшим средством против COVID он считает прохождение вакцинации и в дальнейшем ревакцинции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У пациентов, зараженных омикрон-штаммом, не бывает двух типичных для COVID симптомов. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Существуют небольшие отличия „омикрона“ от прежних штаммов. Например, при нем редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до „дельты“ это было распространенным явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При „дельте“ это встречалось уже реже, а при „омикроне“ потеря обоняния — это редкость», — поделился с радио Sputnik Алексей Водовозов. По словам специалиста, человек, который болеет «Омикроном», редко страдает от затрудненного дыхания. Алексей Водовозов объяснил это тем, что новый штамм практически не доходит до легких, он останавливается в бронхиолах. Медик считает, что бронхиолит при «Омикроне» является более «легким заболеванием», нежели пневмония при «Дельте». Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что омикрон-штамм не является «живой вакциной». Лучшим средством против COVID он считает прохождение вакцинации и в дальнейшем ревакцинции.