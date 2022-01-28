Представитель Путина рассказал о заболевших COVID в Кремле

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Большое количество сотрудников Кремля заболело коронавирусом, заявил Песков Фото:

В администрации президента России есть заболевшие COVID. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает на дому, сев на самоизоляцию. В день по много людей заболевают, взрывная заразность „Омикрона“ демонстрирует себя во весь рост», — ответил Песков на вопрос журналистов, болеют ли сотрудники Кремля, на конференц-колле.

Песков уточнил, что в администрации президента делается все необходимое для уменьшения заражаемости. Также пресс-секретарь напомнил, что вакцинация бережет людей от тяжелого течения COVID.

За все время пандемии 11 502 657 россиян заразились коронавирусом. Из них выздоровели 10 159 197 человек, а умерли 329 443.

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В администрации президента России есть заболевшие COVID. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает на дому, сев на самоизоляцию. В день по много людей заболевают, взрывная заразность „Омикрона“ демонстрирует себя во весь рост», — ответил Песков на вопрос журналистов, болеют ли сотрудники Кремля, на конференц-колле. Песков уточнил, что в администрации президента делается все необходимое для уменьшения заражаемости. Также пресс-секретарь напомнил, что вакцинация бережет людей от тяжелого течения COVID. За все время пандемии 11 502 657 россиян заразились коронавирусом. Из них выздоровели 10 159 197 человек, а умерли 329 443.
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