Представитель Путина рассказал о заболевших COVID в Кремле

В администрации президента России есть заболевшие COVID. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает на дому, сев на самоизоляцию. В день по много людей заболевают, взрывная заразность „Омикрона“ демонстрирует себя во весь рост», — ответил Песков на вопрос журналистов, болеют ли сотрудники Кремля, на конференц-колле.
Песков уточнил, что в администрации президента делается все необходимое для уменьшения заражаемости. Также пресс-секретарь напомнил, что вакцинация бережет людей от тяжелого течения COVID.
За все время пандемии 11 502 657 россиян заразились коронавирусом. Из них выздоровели 10 159 197 человек, а умерли 329 443.
В администрации президента России есть заболевшие COVID. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает на дому, сев на самоизоляцию. В день по много людей заболевают, взрывная заразность „Омикрона“ демонстрирует себя во весь рост», — ответил Песков на вопрос журналистов, болеют ли сотрудники Кремля, на конференц-колле. Песков уточнил, что в администрации президента делается все необходимое для уменьшения заражаемости. Также пресс-секретарь напомнил, что вакцинация бережет людей от тяжелого течения COVID. За все время пандемии 11 502 657 россиян заразились коронавирусом. Из них выздоровели 10 159 197 человек, а умерли 329 443.