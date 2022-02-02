Врач: при каком симптоме надо вызывать скорую помощь при COVID

При коронавирусе «Скорую помощь» нужно вызывать при проблемах с дыханием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Около трети россиян с коронавирусом, вызывающим скорую помощь, нужны лишь успокаивающие слова медиков. Однако есть симптомы, при которых больным COVID скорая помощь необходима, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, нужно обратить внимание на дыхание.

«Под нарушением дыхания, из-за которого стоит вызвать скорую помощь, мы подразумеваем удушье, чувство нехватки воздуха или учащенное дыхание. В норме человек не должен совершать больше 22-24 дыхательных движений в минуту. Если человек совершает больше 24 вдохов и выдохов в минуту и при этом жалуется, что ему все равно не хватает воздуха, то это повод обратиться в службу скорой помощи», — поделился врач с радио Sputnik.

По словам Звонкова, если у пациента есть нарушение дыхания и если понижена сатурация (низкий показатель кислорода в крови), то ему нельзя отказываться от госпитализации. Как объяснил врач, раньше сотрудники скорой помощи часто советовали поехать в больницу на всякий случай. Сейчас госпитализация проводится в экстренных случаях.

Ранее врачи заявляли, что новый штамм коронавируса «Омикрон» заразнее прежних мутаций, но сама болезнь проходит легче. Поэтому большинство зараженных лечится дома. Однако тяжелые последствия «Омикрона» наблюдаются у людей старше 60 лет.

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