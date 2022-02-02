Депутат Госдумы заявил о новой «антинародной» реформе. «Эти эксперименты пора пресечь»

02 февраля 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Повышение тарифов ЖКХ ударит по карманам россиян, считает депутат Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Введение «экономически обоснованных» тарифов ЖКХ обернется новой «антинародной реформой», которая только ударит по доходам россиян. С таким заявлением выступил лидер партии «Справедлива Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, рассказали URA.RU в его пресс-службе. «Введение „экономически обоснованных“ тарифов ЖКХ обернется очередной антинародной „реформой“. <…> Мы — за то, чтобы субсидии по оплате ЖКУ получало больше граждан, но не в результате взлета тарифов, а за счет снижения показателя, который позволяет получать поддержку от государства», — приводит пресс-служба Миронова его слова. Депутат напомнил, что правительство РФ выделит в 2022 году 20 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на модернизацию ЖКХ. Однако, как считает Миронов, за инфраструктуру ЖКХ должно отвечать государство, а не частные лица. «Бюджет модернизирует отрасль, бюджет платит субсидии, а коммунальщики только денежки с жителей собирают. Схема известная, называется: „национализация убытков и приватизация прибыли“. Подобные эксперименты пора пресечь раз и навсегда», — заключил лидер «Справедливой России — За правду». Ранее стало известно, что в 2022 году платежи по ЖКХ для россиян вырастут в среднем на 3,5-5%. В ФАС пообещали контролировать изменения тарифов, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение «экономически обоснованных» тарифов ЖКХ обернется новой «антинародной реформой», которая только ударит по доходам россиян. С таким заявлением выступил лидер партии «Справедлива Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, рассказали URA.RU в его пресс-службе. «Введение „экономически обоснованных“ тарифов ЖКХ обернется очередной антинародной „реформой“. <…> Мы — за то, чтобы субсидии по оплате ЖКУ получало больше граждан, но не в результате взлета тарифов, а за счет снижения показателя, который позволяет получать поддержку от государства», — приводит пресс-служба Миронова его слова. Депутат напомнил, что правительство РФ выделит в 2022 году 20 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на модернизацию ЖКХ. Однако, как считает Миронов, за инфраструктуру ЖКХ должно отвечать государство, а не частные лица. «Бюджет модернизирует отрасль, бюджет платит субсидии, а коммунальщики только денежки с жителей собирают. Схема известная, называется: „национализация убытков и приватизация прибыли“. Подобные эксперименты пора пресечь раз и навсегда», — заключил лидер «Справедливой России — За правду». Ранее стало известно, что в 2022 году платежи по ЖКХ для россиян вырастут в среднем на 3,5-5%. В ФАС пообещали контролировать изменения тарифов, пишет «Национальная служба новостей».