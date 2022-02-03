Зэков в колониях РФ будут воспитывать с помощью собак

04 февраля 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

УФСИН по Магаданской области готово построить на своей территории пункты передержки для бездомных животных, рассказал Сергей Носов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал идею регионального управления ФСИН о создании приютов для бездомных собак при исправительных колониях. По его мнению, это поспособствует перевоспитанию и заключенных, и животных. «Поступило очень интересное предложение от главы УФСИН по Магаданской области. Он цифры называет очень интересные о создании при колониях пунктов передержки для бездомных животных. Мы поддержим. Это ведь и занятость людей, и стоимость, и, если хотите, перевоспитание. И животные перевоспитываются, и человек», — цитирует Сергея Носова «Интерфакс». По словам губернатора, УФСИН по Магаданской области готово своими силами построить пункты передержки для бездомных животных. Регион готов предоставить им финансирование. По словам Носова, собаки будут содержаться не в каменных постройках, а в вольерах. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил внести изменения в законодательство после случаев гибели людей из-за нападения бродячих собак. Ранее в Забайкальском крае бездомные животные растерзали ребенка, передает RT. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чиновники должны заняться проблемой бродячих собак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал идею регионального управления ФСИН о создании приютов для бездомных собак при исправительных колониях. По его мнению, это поспособствует перевоспитанию и заключенных, и животных. «Поступило очень интересное предложение от главы УФСИН по Магаданской области. Он цифры называет очень интересные о создании при колониях пунктов передержки для бездомных животных. Мы поддержим. Это ведь и занятость людей, и стоимость, и, если хотите, перевоспитание. И животные перевоспитываются, и человек», — цитирует Сергея Носова «Интерфакс». По словам губернатора, УФСИН по Магаданской области готово своими силами построить пункты передержки для бездомных животных. Регион готов предоставить им финансирование. По словам Носова, собаки будут содержаться не в каменных постройках, а в вольерах. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил внести изменения в законодательство после случаев гибели людей из-за нападения бродячих собак. Ранее в Забайкальском крае бездомные животные растерзали ребенка, передает RT. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чиновники должны заняться проблемой бродячих собак.