В Кремле заявили об изменении планов США по санкциям

21 февраля 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не видел документов по санкциям США против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Кремль пока не готов комментировать вопрос ограничений западных стран против России, потому что документы об этом еще не опубликованы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие будут санкции со стороны США против России, если Украина вторгнется в РФ. Он также отметил, что планы по санкциям у США постоянно меняются. «Пока решение не принято, и неопубликованные документы комментировать чрезвычайно сложно. В Вашингтоне идет постоянная работа по подготовке санкций, это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение санкционное меняется», — коротко прокомментировал представитель Кремля на конференц-колле. В частности, запреты могут коснуться транзакций крупных российских банков, передает «Национальная служба новостей». По данным иностранного агентства Reuters, задействовать эти ограничения администрация Белого дома намерена только в случае, если Россия совершит «вторжение» на Украину. Цель таких мер — нанести ущерб российской экономике при помощи разрыва корреспондентских отношений между банками, дополняет Life . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кремль пока не готов комментировать вопрос ограничений западных стран против России, потому что документы об этом еще не опубликованы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие будут санкции со стороны США против России, если Украина вторгнется в РФ. Он также отметил, что планы по санкциям у США постоянно меняются. «Пока решение не принято, и неопубликованные документы комментировать чрезвычайно сложно. В Вашингтоне идет постоянная работа по подготовке санкций, это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение санкционное меняется», — коротко прокомментировал представитель Кремля на конференц-колле. В частности, запреты могут коснуться транзакций крупных российских банков, передает «Национальная служба новостей». По данным иностранного агентства Reuters, задействовать эти ограничения администрация Белого дома намерена только в случае, если Россия совершит «вторжение» на Украину. Цель таких мер — нанести ущерб российской экономике при помощи разрыва корреспондентских отношений между банками, дополняет Life.