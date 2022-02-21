В Кремле заявили об изменении планов США по санкциям

Кремль пока не готов комментировать вопрос ограничений западных стран против России, потому что документы об этом еще не опубликованы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие будут санкции со стороны США против России, если Украина вторгнется в РФ. Он также отметил, что планы по санкциям у США постоянно меняются.
«Пока решение не принято, и неопубликованные документы комментировать чрезвычайно сложно. В Вашингтоне идет постоянная работа по подготовке санкций, это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение санкционное меняется», — коротко прокомментировал представитель Кремля на конференц-колле.
В частности, запреты могут коснуться транзакций крупных российских банков, передает «Национальная служба новостей». По данным иностранного агентства Reuters, задействовать эти ограничения администрация Белого дома намерена только в случае, если Россия совершит «вторжение» на Украину. Цель таких мер — нанести ущерб российской экономике при помощи разрыва корреспондентских отношений между банками, дополняет Life.
Кремль пока не готов комментировать вопрос ограничений западных стран против России, потому что документы об этом еще не опубликованы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие будут санкции со стороны США против России, если Украина вторгнется в РФ. Он также отметил, что планы по санкциям у США постоянно меняются. «Пока решение не принято, и неопубликованные документы комментировать чрезвычайно сложно. В Вашингтоне идет постоянная работа по подготовке санкций, это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение санкционное меняется», — коротко прокомментировал представитель Кремля на конференц-колле. В частности, запреты могут коснуться транзакций крупных российских банков, передает «Национальная служба новостей». По данным иностранного агентства Reuters, задействовать эти ограничения администрация Белого дома намерена только в случае, если Россия совершит «вторжение» на Украину. Цель таких мер — нанести ущерб российской экономике при помощи разрыва корреспондентских отношений между банками, дополняет Life.