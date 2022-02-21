В Кремле заявили об изменении планов США по санкциям

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков не видел документов по санкциям США против РФ Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Кремль пока не готов комментировать вопрос ограничений западных стран против России, потому что документы об этом еще не опубликованы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие будут санкции со стороны США против России, если Украина вторгнется в РФ. Он также отметил, что планы по санкциям у США постоянно меняются.

«Пока решение не принято, и неопубликованные документы комментировать чрезвычайно сложно. В Вашингтоне идет постоянная работа по подготовке санкций, это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение санкционное меняется», — коротко прокомментировал представитель Кремля на конференц-колле.

В частности, запреты могут коснуться транзакций крупных российских банков, передает «Национальная служба новостей». По данным иностранного агентства Reuters, задействовать эти ограничения администрация Белого дома намерена только в случае, если Россия совершит «вторжение» на Украину. Цель таких мер — нанести ущерб российской экономике при помощи разрыва корреспондентских отношений между банками, дополняет Life.

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Кремль пока не готов комментировать вопрос ограничений западных стран против России, потому что документы об этом еще не опубликованы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие будут санкции со стороны США против России, если Украина вторгнется в РФ. Он также отметил, что планы по санкциям у США постоянно меняются. «Пока решение не принято, и неопубликованные документы комментировать чрезвычайно сложно. В Вашингтоне идет постоянная работа по подготовке санкций, это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение санкционное меняется», — коротко прокомментировал представитель Кремля на конференц-колле. В частности, запреты могут коснуться транзакций крупных российских банков, передает «Национальная служба новостей». По данным иностранного агентства Reuters, задействовать эти ограничения администрация Белого дома намерена только в случае, если Россия совершит «вторжение» на Украину. Цель таких мер — нанести ущерб российской экономике при помощи разрыва корреспондентских отношений между банками, дополняет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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