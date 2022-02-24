Валуев: главарей и участников геноцида в Донбассе ждет возмездие

24 февраля 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Главарей и участников геноцида в Донбассе ждет возмездие. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Валуев. По словам парламентария, будущее Украины будет определять ее народ. «Что касается будущего Украины, то его будет решать украинский народ. Только народ определяет, как им жить <…> Очень надеюсь, что пройдет немного времени и главарей, участников геноцида мирного населения Донбасса ждет справедливое возмездие. Они сейчас это чувствуют, как никогда, буквально на собственной шкуре», — передает слова Валуева «Федеральное агентство новостей». Комментируя военную операцию, парламентарий подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин призвал украинских военных служить «народу, а не хунте». По словам депутата, Россия желает в Украине отделить «адекватных людей от националистов, а фактически — фашистов». Валуев заявил, что «полностью поддерживает» действия российских властей. «Тем более, что я сам голосовал за обращение Госдумы к президенту о признании ДНР и ЛНР», — заключил он. Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля. В ответ Украина объявила военное положение и разорвала все дипломатические отношения с Россией.