Володин предупредил Зеленского о потере Украины

27 февраля 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уходит от переговоров, считает Вячеслав Володин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский может потерять Украину из-за нежелания проводить переговоры. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. «В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них ищет отговорки. С его стороны это преступление перед народом Украины, перед мировым сообществом. Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», — высказался Володин в своем telegram-канале. По словам спикера Госдумы, одной из ошибок президента Украины было нежелание проводить переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас Россия предложила Киеву провести переговоры в Гомеле, который выбрала Украина, заявил Володин. Он отметил, что Зеленский уходит от переговоров. В России признали независимость ДНР и ЛНР. Президент страны Владимир Путин решил начать спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация. Зеленский ввел в стране военное положение. Глава Украины отказался от переговоров с Россией в Гомеле (Белоруссия). Он отметил, что согласился бы на встречу там, если бы со стороны Белоруссии не было агрессии. По словам Зеленского, Украина предлагала для переговоров Варшаву, Стамбул или Баку. Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной, передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять Украину из-за нежелания проводить переговоры. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. «В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них ищет отговорки. С его стороны это преступление перед народом Украины, перед мировым сообществом. Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», — высказался Володин в своем telegram-канале. По словам спикера Госдумы, одной из ошибок президента Украины было нежелание проводить переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас Россия предложила Киеву провести переговоры в Гомеле, который выбрала Украина, заявил Володин. Он отметил, что Зеленский уходит от переговоров. В России признали независимость ДНР и ЛНР. Президент страны Владимир Путин решил начать спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация. Зеленский ввел в стране военное положение. Глава Украины отказался от переговоров с Россией в Гомеле (Белоруссия). Он отметил, что согласился бы на встречу там, если бы со стороны Белоруссии не было агрессии. По словам Зеленского, Украина предлагала для переговоров Варшаву, Стамбул или Баку. Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной, передает Пятый канал.