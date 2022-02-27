РИАН: после заявления Путина США отказались угрожать России

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Несанкционированное шествие оппозиции у кинотеатра Россия. Курган, нашивка, флаг сша
Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, сообщили в Белом доме Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После слов президента РФ Владимира Путина о том, что российские силы сдерживания должны быть переведены в особый режим, Белый дом заявил, что Североатлантический альянс — не враг России. Это заявление пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки приводит РИА «Новости».

«Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины. Модель поведения со стороны президента Путина заключается в создании угроз, которые не существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию», — заявила Псаки в интервью телеканалу ABC.

Ранее Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Причиной такого решения служат недружественные действия западных стран в отношении РФ в экономической сфере, дополняет RT. Кроме того, высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.

24 февраля Путин сделал заявление о начале на Украине спецоперации. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины.

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После слов президента РФ Владимира Путина о том, что российские силы сдерживания должны быть переведены в особый режим, Белый дом заявил, что Североатлантический альянс — не враг России. Это заявление пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки приводит РИА «Новости». «Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины. Модель поведения со стороны президента Путина заключается в создании угроз, которые не существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию», — заявила Псаки в интервью телеканалу ABC. Ранее Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Причиной такого решения служат недружественные действия западных стран в отношении РФ в экономической сфере, дополняет RT. Кроме того, высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России. 24 февраля Путин сделал заявление о начале на Украине спецоперации. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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