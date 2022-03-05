05 марта 2022

ВЦИОМ: 84% россиян доверяют армии РФ

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Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, армия, военные, марш, парад победы, 75лет победы
71% россиян поддерживают спецоперацию на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 84% россиян доверяют армии РФ, 71% поддерживают спецоперацию на Украине. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

«Большинство россиян доверяют российской армии (84%). Скорее не доверяет каждый десятый (10%). <…> Поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине 71% россиян. Каждый пятый скорее не поддерживает (21%)», — сообщается на сайте.

46% россиян считают, что целью спецоперации России на Украине является защита РФ на фоне размещения баз НАТО вблизи российских границ, отмечает ВЦИОМ. При этом 18% полагают, что задача операции — защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, 5% — оккупировать Украину и сделать страну частью России.

24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 84% россиян доверяют армии РФ, 71% поддерживают спецоперацию на Украине. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ. «Большинство россиян доверяют российской армии (84%). Скорее не доверяет каждый десятый (10%). <…> Поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине 71% россиян. Каждый пятый скорее не поддерживает (21%)», — сообщается на сайте. 46% россиян считают, что целью спецоперации России на Украине является защита РФ на фоне размещения баз НАТО вблизи российских границ, отмечает ВЦИОМ. При этом 18% полагают, что задача операции — защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, 5% — оккупировать Украину и сделать страну частью России. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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