По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 84% россиян доверяют армии РФ, 71% поддерживают спецоперацию на Украине. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.
«Большинство россиян доверяют российской армии (84%). Скорее не доверяет каждый десятый (10%). <…> Поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине 71% россиян. Каждый пятый скорее не поддерживает (21%)», — сообщается на сайте.
46% россиян считают, что целью спецоперации России на Украине является защита РФ на фоне размещения баз НАТО вблизи российских границ, отмечает ВЦИОМ. При этом 18% полагают, что задача операции — защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, 5% — оккупировать Украину и сделать страну частью России.
24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 84% россиян доверяют армии РФ, 71% поддерживают спецоперацию на Украине. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ. «Большинство россиян доверяют российской армии (84%). Скорее не доверяет каждый десятый (10%). <…> Поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине 71% россиян. Каждый пятый скорее не поддерживает (21%)», — сообщается на сайте. 46% россиян считают, что целью спецоперации России на Украине является защита РФ на фоне размещения баз НАТО вблизи российских границ, отмечает ВЦИОМ. При этом 18% полагают, что задача операции — защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, 5% — оккупировать Украину и сделать страну частью России. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.