Минобороны РФ показало видео применения авиации на Украине

Минобороны показало видео применения истребителей Су-35 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Видео эксплуатации истребителей Су-35 появилось в instagram-аккаунте Минобороны РФ. В ролике демонстрируется, как в ходе специальной операции перехватываются воздушные цели и наносятся удары по военным объектам ВСУ.

«Летчики-истребители осуществляют противодействие ведению воздушной разведки, нанесению ударов авиацией и беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — подписали видео на официальной странице. Бортовое оборудование позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью, добавили на сайте.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Российские войска ликвидируют военные объекты, к примеру аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице. При этом Минобороны заявляет, что российские военные уважительно относятся к мирному населению страны.