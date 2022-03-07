Минобороны РФ показало видео применения авиации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Минобороны показало видео применения истребителей Су-35 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Видео эксплуатации истребителей Су-35 появилось в instagram-аккаунте Минобороны РФ. В ролике демонстрируется, как в ходе специальной операции перехватываются воздушные цели и наносятся удары по военным объектам ВСУ.

«Летчики-истребители осуществляют противодействие ведению воздушной разведки, нанесению ударов авиацией и беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — подписали видео на официальной странице. Бортовое оборудование позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью, добавили на сайте.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Российские войска ликвидируют военные объекты, к примеру аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице. При этом Минобороны заявляет, что российские военные уважительно относятся к мирному населению страны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Видео эксплуатации истребителей Су-35 появилось в instagram-аккаунте Минобороны РФ. В ролике демонстрируется, как в ходе специальной операции перехватываются воздушные цели и наносятся удары по военным объектам ВСУ. «Летчики-истребители осуществляют противодействие ведению воздушной разведки, нанесению ударов авиацией и беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — подписали видео на официальной странице. Бортовое оборудование позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью, добавили на сайте. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Российские войска ликвидируют военные объекты, к примеру аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице. При этом Минобороны заявляет, что российские военные уважительно относятся к мирному населению страны. Публикация от Минобороны России (@mil_ru)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...