Аналитики S&P понизили кредитные рейтинги «Газпрома» и «Роснефти»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод по производству высокотехнологичных противоэпидемических аппаратов. Екатеринбург, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, компьютерная мышь, удаленная работа, удаленка, удаленное обучение, работа на компьютере, работа за компьютером
В рейтинг вошли 52 российские компании Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Международное рейтинговое агентство Global Ratings (S&P) значительно понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте порядка 52 крупнейших российских компаний, включая «Газпром» и «Роснефть». Об этом следует из данных, выложенных самим агентством.

S&P понизило до «C» и «CCC-» рейтинги ряда крупнейших компаний РФ, включая «Газпром», «Роснефть», «Алросу» и X5 Group, передали в ТАСС. Это произошло на фоне военной спецоперации по демилитаризации на Украине. Известно, что в рейтинг вошли компании из сферы строительства, связи и ТЭК. Аналитики передали, что прогноз — негативный.

В июле 2021 года S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в России. Тогда аналитики назвали прогноз стабильным.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международное рейтинговое агентство Global Ratings (S&P) значительно понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте порядка 52 крупнейших российских компаний, включая «Газпром» и «Роснефть». Об этом следует из данных, выложенных самим агентством. S&P понизило до «C» и «CCC-» рейтинги ряда крупнейших компаний РФ, включая «Газпром», «Роснефть», «Алросу» и X5 Group, передали в ТАСС. Это произошло на фоне военной спецоперации по демилитаризации на Украине. Известно, что в рейтинг вошли компании из сферы строительства, связи и ТЭК. Аналитики передали, что прогноз — негативный. В июле 2021 года S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в России. Тогда аналитики назвали прогноз стабильным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...