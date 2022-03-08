Аналитики S&P понизили кредитные рейтинги «Газпрома» и «Роснефти»

В рейтинг вошли 52 российские компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Международное рейтинговое агентство Global Ratings (S&P) значительно понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте порядка 52 крупнейших российских компаний, включая «Газпром» и «Роснефть». Об этом следует из данных, выложенных самим агентством.

S&P понизило до «C» и «CCC-» рейтинги ряда крупнейших компаний РФ, включая «Газпром», «Роснефть», «Алросу» и X5 Group, передали в ТАСС. Это произошло на фоне военной спецоперации по демилитаризации на Украине. Известно, что в рейтинг вошли компании из сферы строительства, связи и ТЭК. Аналитики передали, что прогноз — негативный.

В июле 2021 года S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в России. Тогда аналитики назвали прогноз стабильным.