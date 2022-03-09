09 марта 2022

Зеленский раскрыл местоположение своей семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский заявил, что его семья находится на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент его семья находится на территории Украины. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Zeit.

«Моя семья на Украине. Я бы не хотел об этом больше говорить», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о местонахождении его семьи.

Также президент Украины заверил, что сам находится в Киеве. «Мое местонахождение на Украине, я в Киеве, это не секрет. Это знают 40 миллионов граждан нашей страны», — сообщил Зеленский в ходе интервью.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сказал, что граждане Украины бегут из страны от страха, даже не имея необходимого минимума. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификациюи страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент его семья находится на территории Украины. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Zeit. «Моя семья на Украине. Я бы не хотел об этом больше говорить», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о местонахождении его семьи. Также президент Украины заверил, что сам находится в Киеве. «Мое местонахождение на Украине, я в Киеве, это не секрет. Это знают 40 миллионов граждан нашей страны», — сообщил Зеленский в ходе интервью. Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сказал, что граждане Украины бегут из страны от страха, даже не имея необходимого минимума. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификациюи страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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