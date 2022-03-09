Зеленский раскрыл местоположение своей семьи

10 марта 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что его семья находится на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент его семья находится на территории Украины. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Zeit. «Моя семья на Украине. Я бы не хотел об этом больше говорить», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о местонахождении его семьи. Также президент Украины заверил, что сам находится в Киеве. «Мое местонахождение на Украине, я в Киеве, это не секрет. Это знают 40 миллионов граждан нашей страны», — сообщил Зеленский в ходе интервью. Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сказал, что граждане Украины бегут из страны от страха, даже не имея необходимого минимума. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификациюи страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент его семья находится на территории Украины. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Zeit. «Моя семья на Украине. Я бы не хотел об этом больше говорить», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о местонахождении его семьи. Также президент Украины заверил, что сам находится в Киеве. «Мое местонахождение на Украине, я в Киеве, это не секрет. Это знают 40 миллионов граждан нашей страны», — сообщил Зеленский в ходе интервью. Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сказал, что граждане Украины бегут из страны от страха, даже не имея необходимого минимума. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификациюи страны.