Главной проблемой спецоперации на Украине, является тактика украинских националистов, а именно то что они прячутся за спинами мирного населения, укрепляясь в жилых кварталах. Об этом сообщил военный эксперт Виктор Баранец.
«Народ задает вопрос: сколько это (спецоперация) может продолжаться? Тактика украинских националистов — прятаться за спины! И в этом та основная проблема, мы не скрываем, которую пока не решили. Потому, что одна из центровых задач в приказе Верховного главнокомандующего, приказах Минобороны, Генштаба — беречь мирное население», — рассказ Баранец в эфире программы «СОЛОВЬЕВ LIVE».
Ранее сообщалось, что военные силы Украины (ВСУ) обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань, расположенный в Харьковской области. ВСУ не раз проявляли жестокость по отношению к мирным жителям Украины. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России») в ночь на 17 марта подорвали здание театра в Мариуполе. Один из идеологов батальона Николай Кравченко был позже убит. Кроме того, в результате обстрела ВСУ, в Васильевке Ясиноватского района Донецкой республики обвалился дом, под завалами которого оказались его жители. Известны случаи, когда ВСУ продавали органы погибших военных.
Главной проблемой спецоперации на Украине, является тактика украинских националистов, а именно то что они прячутся за спинами мирного населения, укрепляясь в жилых кварталах. Об этом сообщил военный эксперт Виктор Баранец. «Народ задает вопрос: сколько это (спецоперация) может продолжаться? Тактика украинских националистов — прятаться за спины! И в этом та основная проблема, мы не скрываем, которую пока не решили. Потому, что одна из центровых задач в приказе Верховного главнокомандующего, приказах Минобороны, Генштаба — беречь мирное население», — рассказ Баранец в эфире программы «СОЛОВЬЕВ LIVE». Ранее сообщалось, что военные силы Украины (ВСУ) обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань, расположенный в Харьковской области. ВСУ не раз проявляли жестокость по отношению к мирным жителям Украины. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России») в ночь на 17 марта подорвали здание театра в Мариуполе. Один из идеологов батальона Николай Кравченко был позже убит. Кроме того, в результате обстрела ВСУ, в Васильевке Ясиноватского района Донецкой республики обвалился дом, под завалами которого оказались его жители. Известны случаи, когда ВСУ продавали органы погибших военных.