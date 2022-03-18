Военный эксперт оценил скорость спецоперации на Украине

18 марта 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

ВСУ использует жилые кварталы для ведения боев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главной проблемой спецоперации на Украине, является тактика украинских националистов, а именно то что они прячутся за спинами мирного населения, укрепляясь в жилых кварталах. Об этом сообщил военный эксперт Виктор Баранец. «Народ задает вопрос: сколько это (спецоперация) может продолжаться? Тактика украинских националистов — прятаться за спины! И в этом та основная проблема, мы не скрываем, которую пока не решили. Потому, что одна из центровых задач в приказе Верховного главнокомандующего, приказах Минобороны, Генштаба — беречь мирное население», — рассказ Баранец в эфире программы «СОЛОВЬЕВ LIVE». Ранее сообщалось, что военные силы Украины (ВСУ) обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань, расположенный в Харьковской области. ВСУ не раз проявляли жестокость по отношению к мирным жителям Украины. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России») в ночь на 17 марта подорвали здание театра в Мариуполе. Один из идеологов батальона Николай Кравченко был позже убит. Кроме того, в результате обстрела ВСУ, в Васильевке Ясиноватского района Донецкой республики обвалился дом, под завалами которого оказались его жители. Известны случаи, когда ВСУ продавали органы погибших военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главной проблемой спецоперации на Украине, является тактика украинских националистов, а именно то что они прячутся за спинами мирного населения, укрепляясь в жилых кварталах. Об этом сообщил военный эксперт Виктор Баранец. «Народ задает вопрос: сколько это (спецоперация) может продолжаться? Тактика украинских националистов — прятаться за спины! И в этом та основная проблема, мы не скрываем, которую пока не решили. Потому, что одна из центровых задач в приказе Верховного главнокомандующего, приказах Минобороны, Генштаба — беречь мирное население», — рассказ Баранец в эфире программы «СОЛОВЬЕВ LIVE». Ранее сообщалось, что военные силы Украины (ВСУ) обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань, расположенный в Харьковской области. ВСУ не раз проявляли жестокость по отношению к мирным жителям Украины. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России») в ночь на 17 марта подорвали здание театра в Мариуполе. Один из идеологов батальона Николай Кравченко был позже убит. Кроме того, в результате обстрела ВСУ, в Васильевке Ясиноватского района Донецкой республики обвалился дом, под завалами которого оказались его жители. Известны случаи, когда ВСУ продавали органы погибших военных.