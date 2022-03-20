В Казахстане ветер обвалил трубу ТЭЦ. Под завалами человек

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Открытие ТЭЦ
Под обломками трубы ТЭЦ оказался рабочий (архивное фото) Фото:

В казахстанском городе Петропавловск из-за сильного ветра обрушилась труба ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службы компании «Севказэнерго». Под обломками трубы оказался рабочий.

«Главный инженер подтвердил частичное обрушение первой дымовой трубы. Пока подробностей нет. На станции работают все службы ЧС, пожарные. Выясняется, есть ли пострадавшие», — цитирует сообщение «Севказэнерго» ТАСС.

По данным РИА «Новости», обрушение трубы произошло из-за сильного ветра. Под завалами оказался рабочий. Сейчас его ищут спасатели.

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В казахстанском городе Петропавловск из-за сильного ветра обрушилась труба ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службы компании «Севказэнерго». Под обломками трубы оказался рабочий. «Главный инженер подтвердил частичное обрушение первой дымовой трубы. Пока подробностей нет. На станции работают все службы ЧС, пожарные. Выясняется, есть ли пострадавшие», — цитирует сообщение «Севказэнерго» ТАСС. По данным РИА «Новости», обрушение трубы произошло из-за сильного ветра. Под завалами оказался рабочий. Сейчас его ищут спасатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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