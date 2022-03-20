В казахстанском городе Петропавловск из-за сильного ветра обрушилась труба ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службы компании «Севказэнерго». Под обломками трубы оказался рабочий.
«Главный инженер подтвердил частичное обрушение первой дымовой трубы. Пока подробностей нет. На станции работают все службы ЧС, пожарные. Выясняется, есть ли пострадавшие», — цитирует сообщение «Севказэнерго» ТАСС.
По данным РИА «Новости», обрушение трубы произошло из-за сильного ветра. Под завалами оказался рабочий. Сейчас его ищут спасатели.
В казахстанском городе Петропавловск из-за сильного ветра обрушилась труба ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службы компании «Севказэнерго». Под обломками трубы оказался рабочий. «Главный инженер подтвердил частичное обрушение первой дымовой трубы. Пока подробностей нет. На станции работают все службы ЧС, пожарные. Выясняется, есть ли пострадавшие», — цитирует сообщение «Севказэнерго» ТАСС. По данным РИА «Новости», обрушение трубы произошло из-за сильного ветра. Под завалами оказался рабочий. Сейчас его ищут спасатели.