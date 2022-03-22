В США изменят стратегию нацбезопасности из-за спецоперации России

23 марта 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

США меняют стратегию нацбезопасности из-за спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная операция России на Украине повлияет на содержание новой редакции Стратегии национальной безопасности США. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, сейчас американская администрация вкладывает много сил в разработку стратегии обороны страны. «Не хочу ее оглашать в предварительном порядке. Я бы <…> сказал только, что, безусловно, стратегия будет составлена с учетом происходящего на Украине», — приводит слова Кирби ТАСС. Пресс-секретарь Пентагона добавил, что «в подготовку [обновленной] Стратегии национальной обороны вкладывается много усилий». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как объяснял президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Специальная операция России на Украине повлияет на содержание новой редакции Стратегии национальной безопасности США. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, сейчас американская администрация вкладывает много сил в разработку стратегии обороны страны. «Не хочу ее оглашать в предварительном порядке. Я бы <…> сказал только, что, безусловно, стратегия будет составлена с учетом происходящего на Украине», — приводит слова Кирби ТАСС. Пресс-секретарь Пентагона добавил, что «в подготовку [обновленной] Стратегии национальной обороны вкладывается много усилий». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как объяснял президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.