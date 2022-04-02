Омбудсмен ЛНР: украинские пленные не хотят возвращаться в армию

Пленные бойцы ВСУ признают, что стреляли по жилым кварталам по приказу командования Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие, попавшие в плен на территории ЛНР, не хотят возвращаться обратно в армию. Об этом завила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. Она также отметила, что на территории ЛНР сейчас находятся 170 пленных украинских военных.

Сердюкова заявила, что украинские военные шли в Донбасс «под лозунгами защиты от агрессора», но ситуация оказалась не такой, какой представляли им ее киевские власти. «Они поняли здесь, что новости [о Донбассе] и распоряжения их командования на протяжении восьми лет, мягко говоря, не соответствуют действительности», — сказала она в интервью РИА «Новости».

«Они признают, что стреляли по мирному населению, что обстреливали гражданскую инфраструктуру. Это были приказы их командования. Среди тех, с кем я общалась, не было таких, кто был готов ради освобождения вернуться в ряды армии Украины», — отметила Сердюкова.

По словам омбудсмена, военнопленные содержатся «в соответствии с существующими принципами международного права», им оказывается необходимая помощь. Родственники военнослужащих проинформированы об их местонахождении. Как подчеркнула Сердюкова, все военнослужащие ВСУ, добровольно сложившие оружие и не захотевшие убивать мирных граждан, по окончании операции будут отпущены домой.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Он подчеркивал, что приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения. Одна из целей спецоперации — избавление населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Однако задачи оккупировать соседнюю страну у российской армии нет.

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