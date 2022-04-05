ФОМ: россияне изменили отношение к эмиграции

05 апреля 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Большинство граждан России не хочет уезжать из страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Часть россиян за год изменила свое мнение о России и больше не хочет эмигрировать за границу. Такие данные приводит Фонд общественного мнения. «Хотели бы уехать жить за границу 8% (на 8% меньше, чем в мае прошлого года), не хотели бы уезжать 89% россиян (+9%). 37% россиян считают, что в ближайшие годы число людей, уезжающих за границу навсегда, будет уменьшаться», — говорится на сайте организации, занимающейся проведением социологических исследований. При этом две трети опрошенных не осуждают соотечественников, которые уехали из России на постоянное место жительства в другие страны (63%). Осуждающих оказалось всего 29%. Половина (52%) опрошенных уверена, что большинство уехавших из страны после начала спецоперации вернутся обратно. За вариант «останутся за рубежом навсегда» проголосовали 19% респондентов. «К россиянам за рубежом плохо относятся, будут относиться еще хуже — 6%. За границей хуже, чем в России — 6% опрошенных. Есть надежда на улучшение жизни в нашей стране — 6%», — отмечены варианты ответов среди тех, кто уверен, что большинство россиян в скором времени вернутся обратно в РФ. Поквартирный опрос проводился с 25 по 27 марта в 53 субъекта России. Количество участвовавших в опросе составило 1 500 человек, погрешность не превышает 3,6%. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Несмотря на корректное и аккуратное отношение к ВС РФ к гражданам Украины, страны Евросоюза и США ввели против РФ санкции, касающиеся банковского и экономического сектора страны. Сразу после этого в России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Часть россиян за год изменила свое мнение о России и больше не хочет эмигрировать за границу. Такие данные приводит Фонд общественного мнения. «Хотели бы уехать жить за границу 8% (на 8% меньше, чем в мае прошлого года), не хотели бы уезжать 89% россиян (+9%). 37% россиян считают, что в ближайшие годы число людей, уезжающих за границу навсегда, будет уменьшаться», — говорится на сайте организации, занимающейся проведением социологических исследований. При этом две трети опрошенных не осуждают соотечественников, которые уехали из России на постоянное место жительства в другие страны (63%). Осуждающих оказалось всего 29%. Половина (52%) опрошенных уверена, что большинство уехавших из страны после начала спецоперации вернутся обратно. За вариант «останутся за рубежом навсегда» проголосовали 19% респондентов. «К россиянам за рубежом плохо относятся, будут относиться еще хуже — 6%. За границей хуже, чем в России — 6% опрошенных. Есть надежда на улучшение жизни в нашей стране — 6%», — отмечены варианты ответов среди тех, кто уверен, что большинство россиян в скором времени вернутся обратно в РФ. Поквартирный опрос проводился с 25 по 27 марта в 53 субъекта России. Количество участвовавших в опросе составило 1 500 человек, погрешность не превышает 3,6%. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Несмотря на корректное и аккуратное отношение к ВС РФ к гражданам Украины, страны Евросоюза и США ввели против РФ санкции, касающиеся банковского и экономического сектора страны. Сразу после этого в России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу.