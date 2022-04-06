Производитель Pepsi нашел способ остаться в России

07 апреля 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

PepsiCo создаст российские аналоги напиткам Pepsi, Mirinda и 7Up Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейший производитель напитков PepsiCo, покинувший российский рынок на фоне санкций, задумывается над созданием новых продуктов под иными названиями в других упаковках, а также над расширение локальных брендов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию компании. «На слайде представлены восемь позиций продукта New Cola: в пластиковых бутылках объемом от 0,33 л до 2,25 л. Напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом значатся под брендом Fruitz, представлены в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 л до 2 л», — пишет издание. Планируется, что новые напитки станут аналогами Pepsi, Mirinda и 7Up. Также сообщается о возможности расширения ассортимента местного бренда «Русский дар», под которым сейчас выпускается только квас, за счет лимонадов с разными вкусами. В начале марта компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Крупнейший производитель напитков PepsiCo, покинувший российский рынок на фоне санкций, задумывается над созданием новых продуктов под иными названиями в других упаковках, а также над расширение локальных брендов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию компании. «На слайде представлены восемь позиций продукта New Cola: в пластиковых бутылках объемом от 0,33 л до 2,25 л. Напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом значатся под брендом Fruitz, представлены в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 л до 2 л», — пишет издание. Планируется, что новые напитки станут аналогами Pepsi, Mirinda и 7Up. Также сообщается о возможности расширения ассортимента местного бренда «Русский дар», под которым сейчас выпускается только квас, за счет лимонадов с разными вкусами. В начале марта компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.