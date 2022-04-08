В России продают уменьшенный хлеб по завышенной цене

Покупатели в разных регионах России стали жаловаться на недовес хлеба, мелкую продукцию и выпечку из муки второго сорта, однако разница в граммах соответствует нормам ГОСТа, сообщают представители отрасли. Контрольную закупку после жалоб граждан провела «Российская газета».
«Хлеб „ужался“, на упаковке написано „500 граммов“, а реальный вес — 420-430. При этом цена подросла», — приводит слова читательницы из Комсомольска-на-Амуре газета.
Генеральный директор по качеству Тульского хлебокомбината Марианна Дубцова объяснила изданию, что норма на «недовес» хлеба и хлебобулочных изделий по ГОСТу составляет 310 грамм. Однако, председатель Ассоциации по защите прав потребителей Пензенской области Лидия Сидорова в интервью газете заявила, что информация на этикетке должна соответствовать реальной массе продукта.
Журналисты издания обнаружили несоответствие заявленного веса с фактическим только у хлеба без упаковки в Туле (недовес в 30 и 50 граммов). В Уфе вес двух буханок хлеба отличался от положенного на 8 и 29 грамм. В Хабаровске и Пензе некоторые буханки оказались даже тяжелее положенного.
Покупатели в разных регионах России стали жаловаться на недовес хлеба, мелкую продукцию и выпечку из муки второго сорта, однако разница в граммах соответствует нормам ГОСТа, сообщают представители отрасли. Контрольную закупку после жалоб граждан провела «Российская газета». «Хлеб „ужался“, на упаковке написано „500 граммов“, а реальный вес — 420-430. При этом цена подросла», — приводит слова читательницы из Комсомольска-на-Амуре газета. Генеральный директор по качеству Тульского хлебокомбината Марианна Дубцова объяснила изданию, что норма на «недовес» хлеба и хлебобулочных изделий по ГОСТу составляет 310 грамм. Однако, председатель Ассоциации по защите прав потребителей Пензенской области Лидия Сидорова в интервью газете заявила, что информация на этикетке должна соответствовать реальной массе продукта. Журналисты издания обнаружили несоответствие заявленного веса с фактическим только у хлеба без упаковки в Туле (недовес в 30 и 50 граммов). В Уфе вес двух буханок хлеба отличался от положенного на 8 и 29 грамм. В Хабаровске и Пензе некоторые буханки оказались даже тяжелее положенного.