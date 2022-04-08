08 апреля 2022

В России продают уменьшенный хлеб по завышенной цене

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, хлеб, свежая выпечка
Жители регионов начали жаловаться на «недовес» хлеба Фото:

Покупатели в разных регионах России стали жаловаться на недовес хлеба, мелкую продукцию и выпечку из муки второго сорта, однако разница в граммах соответствует нормам ГОСТа, сообщают представители отрасли. Контрольную закупку после жалоб граждан провела «Российская газета».

«Хлеб „ужался“, на упаковке написано „500 граммов“, а реальный вес — 420-430. При этом цена подросла», — приводит слова читательницы из Комсомольска-на-Амуре газета.

Генеральный директор по качеству Тульского хлебокомбината Марианна Дубцова объяснила изданию, что норма на «недовес» хлеба и хлебобулочных изделий по ГОСТу составляет 310 грамм. Однако, председатель Ассоциации по защите прав потребителей Пензенской области Лидия Сидорова в интервью газете заявила, что информация на этикетке должна соответствовать реальной массе продукта.

Журналисты издания обнаружили несоответствие заявленного веса с фактическим только у хлеба без упаковки в Туле (недовес в 30 и 50 граммов). В Уфе вес двух буханок хлеба отличался от положенного на 8 и 29 грамм. В Хабаровске и Пензе некоторые буханки оказались даже тяжелее положенного.

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Покупатели в разных регионах России стали жаловаться на недовес хлеба, мелкую продукцию и выпечку из муки второго сорта, однако разница в граммах соответствует нормам ГОСТа, сообщают представители отрасли. Контрольную закупку после жалоб граждан провела «Российская газета». «Хлеб „ужался“, на упаковке написано „500 граммов“, а реальный вес — 420-430. При этом цена подросла», — приводит слова читательницы из Комсомольска-на-Амуре газета. Генеральный директор по качеству Тульского хлебокомбината Марианна Дубцова объяснила изданию, что норма на «недовес» хлеба и хлебобулочных изделий по ГОСТу составляет 310 грамм. Однако, председатель Ассоциации по защите прав потребителей Пензенской области Лидия Сидорова в интервью газете заявила, что информация на этикетке должна соответствовать реальной массе продукта. Журналисты издания обнаружили несоответствие заявленного веса с фактическим только у хлеба без упаковки в Туле (недовес в 30 и 50 граммов). В Уфе вес двух буханок хлеба отличался от положенного на 8 и 29 грамм. В Хабаровске и Пензе некоторые буханки оказались даже тяжелее положенного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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