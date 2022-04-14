В Яндекс сменилось руководство

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Новым генеральным директором «Яндекса» будет Артем Савиновский Фото:

Артем Савиновский стал новым генеральным директором «Яндекса». Он заменил на этом посту Елену Бунину.

«Yandex NV сегодня объявила о назначении Артема Савиновского генеральным директором ООО „Яндекс“, нашей основной операционной дочерней компании в России. Назначение вступает в силу 15 апреля 2022 года», — передает ТАСС заявление «Яндекса».

Ранее в «Яндексе» сообщили о масштабных кадровых перестановках. В частности, компанию покинул финансовый и операционный директор Грег Абовский.

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Артем Савиновский стал новым генеральным директором «Яндекса». Он заменил на этом посту Елену Бунину. «Yandex NV сегодня объявила о назначении Артема Савиновского генеральным директором ООО „Яндекс“, нашей основной операционной дочерней компании в России. Назначение вступает в силу 15 апреля 2022 года», — передает ТАСС заявление «Яндекса». Ранее в «Яндексе» сообщили о масштабных кадровых перестановках. В частности, компанию покинул финансовый и операционный директор Грег Абовский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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