В Яндекс сменилось руководство

Новым генеральным директором «Яндекса» будет Артем Савиновский
Артем Савиновский стал новым генеральным директором «Яндекса». Он заменил на этом посту Елену Бунину.
«Yandex NV сегодня объявила о назначении Артема Савиновского генеральным директором ООО „Яндекс“, нашей основной операционной дочерней компании в России. Назначение вступает в силу 15 апреля 2022 года», — передает ТАСС заявление «Яндекса».
Ранее в «Яндексе» сообщили о масштабных кадровых перестановках. В частности, компанию покинул финансовый и операционный директор Грег Абовский.
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