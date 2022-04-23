В Москву доставили благодатный огонь из Иерусалима

Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву. Самолет с ним уже приземлился в одном из аэропортов столицы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного (ФАП), организовавшим принесение святыни в РФ.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. На протяжении 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается для верующих свято хранимым и почитаемым. Появление огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и паломников называют «чудом схождения».

Отмечается, что Благодатный огонь доставлен к торжественному патриаршему богослужению в Москву спецрейсом из Иерусалима. Сообщается, что лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья.

Также представители епархий православной церкви отвезут Благодатный огонь в Санкт-Петербург и другие города РФ. В том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.

В православных храмах начались службы в честь Пасхи — одного из главных религиозных праздников православных христиан. В этом году он выпал на 24 апреля, передает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Свердловская делегация более трех часов ожидала сошествия Благодатного огня в Иерусалиме. Об этом рассказал священник, который должен прилететь с огнем из Израиля в Екатеринбург.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам