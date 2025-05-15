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23:18
В ХМАО вспыхнула деревяшка
23:05
Российская делегация начала встречу с главой МИД Турции Фиданом
23:03
Челябинская фан-зона «Трактора» превратилась в праздничный концерт. Фото, видео
Массовый сбой в Рунете: какие сервисы не работают
23:00
Якушев: полуфиналисты конкурса «Лидеры России» будут работать в ЕР
22:49
Курганские вандалы ломают фигуры в новом парке Заозерного. Фото
1
22:44
Reuters: в США просчитывают экономические выгоды от переговоров в Стамбуле
Настроены на конструктивный диалог и долгосрочный мир: о чем рассказал Мединский перед переговорами в Стамбуле
22:41
В Прикамье на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны
22:35
Красотка-жена и рассада на подоконнике: что тюменские чиновники выкладывают в соцсетях
22:28
Екатеринбуржцы часами ждут такси после концерта «Зверей». Скрин
Политолог разбил критику Зеленского о российской делегации в Стамбуле
22:24
НАТО и Эстония выясняют детали инцидента в Балтийском море
1
22:21
Мотоциклист насмерть сбил актрису фильма «Москва слезам не верит»
22:20
Зеленский признал наступление ВС РФ по всем направлениям
Путин показал, чем чреват отказ Зеленского от переговоров
22:20
Прокурор ХМАО Ботвинкин вступил в борьбу за статусную должность. Инсайд
22:19
Курганский театр песни «Маленький город» показал премьерный спектакль «По ком звонит колокол». Фото
22:12
Reuters: зависимость США от российского урана вынудила Трампа действовать жестко
Кто такой Рустем Умеров, который возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле
22:11
В мэрии самого скандального города ХМАО запретили кадровые перестановки. Инсайд
22:08
Захарова объяснила, почему переговоры РФ и Украины все еще не начались
22:08
Путин освободил командующего Сухопутными войсками Салюкова от должности
«Единая Россия» избавит регионы от школ-долгостроев
22:01
Полицейские из Курганской области отправились на Северный Кавказ
22:00
Из физиков в КВН: звезде «Галилео» Александру Пушному — 50
21:59
Зеленский вылетел из Турции, где ожидаются переговоры РФ и Украины
Россия сделает все для результативных переговоров: заявления Пескова 15 мая
21:55
Мерц захотел конфисковать российские активы на «законной основе»
21:54
Как обустроить дачу, чтобы привлечь удачу: советы мастера фэн-шуй
21:46
В РКН отреагировали на масштабный сбой в Рунете
«Нужно дать шанс»: главные заявления Лаврова о предстоящих переговорах в Стамбуле
21:46
Заместитель губернатора Запорожской области покидает пост
21:34
Министр собрал целую коллекцию байков: кто еще из свердловских VIP любит быструю езду
21:31
За изнасилование на работе экс-прокурору в Северной Осетии дали 4,5 года колонии
2
Цель Украины — не мирные переговоры в Стамбуле, а их срыв
21:30
Директор о подозреваемом в педофилии и шокированные студенты: главные события на Ямале за 15 мая
21:20
Пациенты больницы в Тобольске остались без важного аппарата для диагностики
21:16
Надежда Бабкина записала песню с Бузовой и сделала о ней выводы
1
Истерика Зеленского, переносы и риск срыва: главное об «интригующих» переговорах в Стамбуле
21:15
В Рунете произошел масштабный сбой
1
21:12
Россия выполнит главное условие, чтобы сохранить своих программистов
2
20:56
Губернатор Кухарук назначил нового главу представительства ХМАО в Москве
1
ВСУ атаковали российский регион в день переговоров в Стамбуле: карта СВО на Украине 15 мая
20:56
В Екатеринбургской духовной семинарии начнут обучать военных священников
1
20:55
Почти все лето сестры Камшиловы проведут в СИЗО: главные новости Кургана за 15 мая
1
20:55
В ЯНАО ЛДПР уступит избирательный округ «ЕР» на осенних выборах в заксо. Инсайд
ВСУ пытались ударить по Ростовской, Белгородской и Брянской областям: карта атак БПЛА на 15 мая
20:52
Кто вошел в попечительский совет РАН, который возглавил Путин
20:46
Рядом с санаторием пермского олигарха продают дом за 126 млн рублей
20:45
Челябинская команда Ельцина: революция «троечников»
1
Участник прошлых переговоров вновь в Стамбуле: кто такой Александр Фомин, вошедший в делегацию РФ
20:41
Что известно про отключение электросамокатов в Челябинске: хроника событий. Фото
20:40
Зеленский согласился с Путиным по поводу прямых переговоров
20:37
Вице-мэр из ХМАО после отставки назначен ректором вуза в Архангельске
Прямая трансляция переговоров России и Украины в Стамбуле
20:35
Курганцы недовольны из-за закрытых комментариев в соцсетях мэра Науменко. Инсайд
20:30
Магазинную курицу проверят на признаки сальмонеллы
20:28
Глава медиахолдинга правительства ХМАО угодил в скандал из-за покупки мотоцикла у депутата
«Мне советовали вернуться в школу»: как учитель стал бизнесменом
20:27
Челябинский автор обвинил Кадышеву в использовании его песен без выплат
20:27
Бюджет Тюмени побил рекорд по доходам и расходам
20:27
Труженица тыла из Салехарда Нина Дударева отмечает 100-летие
1
Глава ГРУ России будет представлять Москву в Стамбуле: что известно об Игоре Костюкове
20:25
Эрдоган готов принять Путина и Зеленского для переговоров
20:23
Элитные часы и премиум автомобили: что скрывали осужденные и подозреваемые в коррупции чиновники ЯНАО. Видео
20:20
В Екатеринбурге отгремел концерт легендарной группы, куда приглашали за 70 тысяч. Фото, видео
Переговоры в Стамбуле возобновятся с момента, где остановились: о чем успели договориться стороны в начале СВО
20:20
Бокс, волейбол и триатлон: как чиновники ХМАО делают спорт частью политики
20:12
Курганец хотел выстрелить по банкам, но попал в сожительницу
20:12
Отразится на общении с мужчинами: психолог оценила отношения экс-мужа Бородиной с их дочерью
Киев был готов на мир, но отверг его в последний момент: как проходили первые переговоры о конце СВО
20:10
В Перми масштабно изменится движение автобусов. Инфографика
20:03
США вывели из-под санкций компании, связанные с Россией
20:02
Счет идет на дни: когда истекут полномочия ректора УрФУ
1
19:58
Зеленский высказался по поводу признания новых регионов России
19:52
Мединский: делегация РФ настроена на поиск точек соприкосновений с Киевом
2
19:45
Источник раскрыл, кто может стать новым оператором Кунгурской пещеры
3
19:40
В ХМАО продают вахтовый поселок легендарной нефтяной компании
19:38
Путин возглавил попечительский совет РАН
19:37
Арестован замдиректора департамента Минтранса Луговенко
19:34
В Тюмени выступит Олег Газманов
1
19:33
Укротительница тигров и Багира: жизнь и судьба Людмилы Касаткиной
19:32
Мирошник: российская сторона не будет обсуждать мир на 30 дней
19:30
Мединский выступает перед переговорами по Украине в Стамбуле: видеотрансляция
19:30
Власти Перми ищут проектировщика для благоустройства Слудской горки
19:30
Российские сети, люкс и маркетплейсы: что носят курганские VIP и где они покупают одежду
1
19:28
Зеленский отказался признавать новые территории РФ
1
19:26
Силовики ищут владельцев аккаунтов, обсуждавших в соцсети идею создания национальной республики в ХМАО
19:18
Зеленский заявил, что Эрдоган считает Крым украинским
2
19:15
Пермские байкеры откроют сезон масштабным мотошоу
1
19:14
Какую теплицу поставить на участке: недостатки и преимущества
19:14
Замдиректор департамента Минтранса Луговенко арестован
19:10
Зеленский: украинскую делегацию возглавит министр обороны Умеров
19:09
Арестовали мэра Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко
19:06
Челябинский губернатор Текслер рассказал, откуда появилась премия «Медиасреда». Фото, видео
19:04
В мэрии Челябинска поддержали блокировку электросамокатов
6
19:04
Епископ Петр из Златоуста возглавил запорожскую епархию
19:03
Силовики ворвались в особняки свердловских налоговиков: фото роскошных интерьеров
13
19:00
Лавров: отказ послов ЕС от встречи по Украине — позорище
1
19:00
В Курган приедет Баста. Эксклюзив
3
19:00
«Эксмо» снимает с продажи свои книги
1
19:00
Стали первыми в РФ, но есть ли смысл: в Тюмени запретили ночной прокат элетросамокатов
3
18:56
В ЯНАО ищут уборщика помещений на зарплату сравнимую с заработками чиновника
18:55
Губернатор Текслер наградил зампреда правительства Челябинской области
18:53
В свердловских магазинах «Светофор» нашли грубые нарушения
2
18:51
Путин присудил премию маршала Жукова создателям уникальных снарядов
18:50
Как прошли похороны 18-летней пермячки, погибшей на заборе бара. Фото, видео
2
18:49
Мединский: РФ готова к возможным компромиссам по миру на Украине
18:48
В СК объяснили блокировку электросамокатов в Челябинске. Видео
2
18:45
Переговоры РФ и Украины не будут отменены
18:45
Нефтяники отказались от покупки месторождений в арктической зоне ХМАО
18:44
В Пласте назначен новый прокурор
1
18:40
Кризис в ИЖС: почему в Челябинске рухнул спрос на дома в коттеджных поселках
1
18:40
Что делать ямальским студентам филиала ТИУ, который готовят к закрытию
18:37
В России хотят запретить мигрантам привозить семьи в страну
18:35
Стало известно, из-за чего силовики нагрянули к замам экс-главы свердловской налоговой
18:34
Леонидас, Шоип, Ицаяна: как свердловчане называют детей. Инфографика
18:33
Вице-мэр Москвы Ракова назвала число регионов, подключенных к медицинской платформе будущего
4
18:33
Челябинский суд продлил срок в СИЗО гендиректору фонда капремонта области
1
18:33
Встреча Зеленского и Эрдогана продлилась около трех часов
18:31
От Дня света до танцев с привидениями: что отмечают 16 мая 2025
18:31
Пациентке с болезнью Паркинсона из Курганской области провели операцию в Тюмени
18:29
Чем известна Кунгурская пещера, за которую борются бизнес и власть
18:26
«Уральские авиалинии» запустили новую рекламную кампанию. Видео
18:25
Жители ХМАО стали чаще заказывать косметику
18:24
Почему билет на «Ночь музеев» в Салехарде стоит 1000 рублей. Инфографика
18:22
Встреча Зеленского и Эрдогана завершилась
18:20
Путин продлил на два года план обороны РФ
1
18:19
Курган богат талантами: юные футболисты будут представлять город на областных соревнованиях. Фото
18:14
Перед началом переговоров РФ и Украины в Турции произошло землетрясение
18:10
Челябинский автозавод «Урал» запустил два участка проекта «Мосты»
18:05
В Курган приехал финалист реалити-шоу «Выжить в Дубае возвращение» Зубенко. Фото
3
18:04
В Тюмени водители придумали, как избежать штрафов за неправильную парковку. Фото
1
18:02
TRT Haber: началась встреча украинской и российской делегаций
18:02
Мем с лягушонком Пепе в России признали экстремистским
2
18:01
В Сургуте после вмешательства прокуратуры со дна реки поднимут затонувший теплоход
18:01
Стендап-комики массово проваливают шоу в Екатеринбурге
1
18:00
Курганский депутат ГД Лисовский предупредил о катастрофе: такси могут исчезнуть из-за нового закона
2
17:55
«Есть несколько кандидатур»: мэр высказался об отложенных выборах ректора УрФУ
17:47
В Челябинске закончились суды против скандального недостроя на северо-западе. Фото
17:47
Лавров осудил Зеленского за крики в микрофон во время переговоров
1
17:45
В России хотят ограничить продажу самогонных аппаратов
5
17:44
Прокуратура выступила против повышения стоимости платной парковки в Перми
17:43
«Нам нужно снимать семейные сериалы»: депутат Буцкая оценила новую инициативу Минкульта
1
17:41
В Москве задержали сотрудников «Эксмо» по делу о пропаганде ЛГБТ*
1
17:41
ЛДПР начала серию встреч с жителями городов Челябинской области. Фото
1
17:41
Шадринск приглашает на «Ночь музеев»: мастер-классы, квесты и театрализованные представления
17:37
Силовики забрали у тюменцев оружие и передали на СВО
17:37
FT узнал, как Zara планирует вернуться в Россию
17:36
В Челябинске изымают электросамокаты после уголовного дела против оператора
1
17:34
Силовики нагрянули к замам бывшего шефа свердловской налоговой, сбежавшего из РФ
17:30
Центральные улицы Сургута перекроют на время проведения донорской акции. Карта
17:30
Медики сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на Фестивальном месторождении в ЯНАО
17:29
Энергетики начали плановые ремонты в Свердловской области
2
17:28
Директор художественного музея ХМАО Кондрашина ушла в отставку
17:28
В Кургане пожарные подъехали к пятиэтажке в Рябково, откуда валит дым. Видео
17:28
Замгубернатора ХМАО Майер погасила резонансный скандал, взяв подчиненных в ежовые рукавицы. Видео
17:28
Депутат Милонов не поверил словам «скучающей» по Москве Хаматовой
1
17:24
Многодетным тюменским семьям вручили награды от Путина
17:22
Бизнес в ЯНАО стал активно привлекать к работе фрилансеров
17:22
Вырвался на свободу авторитет, связанный со скандальной ОПГ из Екатеринбурга
17:21
Тонны импортных фруктов завезли в Свердловскую область
17:20
В Челябинске изменятся маршруты двух трамваев
17:20
Трамп назвал встречу, которая сильно повлияет на переговоры по Украине
1
17:17
Воздушные подушки на главной переправе ЯНАО возобновили работу
17:16
Тюменские промышленники метят в престижный федеральный список
17:15
В Нижневартовске должникам за коммуналку отключили канализацию
2
17:09
Директор и преподаватель колледжа Шадринска заподозрены в получении взятки
5
17:08
Мирошник: Зеленского никто на переговоры в Стамбул не звал
1
17:06
Захарова ответила на слова Рютте, что мяч на стороне России
17:05
Тюменцы стали реже брать кредиты и ипотеки
17:05
СК заблокировал электросамокаты в Челябинске. Фото
7
17:04
Рецидивист в Салехарде истязал беспомощную сожительницу и угрожал ей ножом
17:03
Московский генерал МВД нагрянул с проверкой в Екатеринбург
1
17:02
Свердловчанам рассказали, как повысить эффективность бизнеса с помощью ИИ
17:02
«Ветераны России» попросили Путина переименовать Волгоград в Сталинград
9
16:59
Челябинский депутат Ботов поддержал ужесточение медконтроля для водителей
2
16:59
Аналитики назвали выгодные способы купить загородную недвижимость в ХМАО
1
16:58
Похоронили свердловчанку-инвалида, убитую ради денег за смерть ее мужа в СВО
16:56
В Кургане воздух прогреется до 21 градуса
1
16:55
Суд в Дубае постановил вернуть пермской звезде НХЛ Мичкову паспорт, изъятый при аренде автомобиля
16:54
Путин провел рабочую встречу в Кремле на фоне переговоров с Украиной
16:53
Чего ждать метеозависимым 16 мая 2025: прогноз магнитных бурь
16:50
В Турции подтвердили, что американская делегация прибыла в Стамбул
16:49
Цветы, куры и музыкальный фонтан: что есть на дачах пермских политиков
16:47
Генсек НАТО отказался назвать Россию главной угрозой альянса
16:44
Дмитриев заявил, что Трамп сделал исторический шаг к миру
1
16:42
«Народный фронт» Курганской области отправил мототранспорт в зону СВО. Видео
16:41
Узбекистан одобрил курганские медпрепараты, производимые заводом «Синтез»
1
16:39
Ездим с трактором: челябинцы потребовали ремонт разбитой дороги
16:39
У тюменцев изымают участки ради строительства второй объездной
16:39
В Челябинской области приступили к мониторингу крайне опасного сорняка
16:37
Мирошник: в составе делегации Киева нет опытных переговорщиков
1
16:35
В Челябинской области после южного циклона установится тепло
16:35
В новоуренгойской школе отреагировали на задержание учителя, подозреваемого в педофилии
16:30
Кунгурская Ледяная пещера объявила о закрытии
16:30
«Двери для него закрыты»: соратница Паслера отомстила свердловскому министру
6
16:28
Замгубернатора Гаврин лично представил в Шадринске новую концепцию города. Фото
3
16:28
В Кремле ответили, будет ли российская делегация в Стамбуле делать перерывы для консультаций с Москвой
16:27
Федеральный омбудсмен пришла в гости к сотрудникам «Сима-ленда» в Екатеринбурге. Фото
16:27
Власти Пермского края рассказали о судьбе Кунгурской пещеры после отзыва лицензии
16:18
Молодые депутаты в челябинском ЗСО обсудили программу «Большой ремонт 74»
16:17
Когда остынут батареи в домах жителей тюменских городов, где все еще не отключили отопление
16:17
Правительство дополнительно выделит 61 млрд рублей на ИТ-ипотеку
1
16:12
Дети погибших участников СВО в Курганской области будут бесплатно учиться и жить в общежитии
2
16:08
Российская делегация прибыла в Стамбул на важные переговоры по Украине
16:08
В Кремле ответили на вопрос, приедет ли Путин в Стамбул
16:08
«Диванные писаки»: глава таджикской диаспоры осудил мигрантов, желающих создать в ХМАО национальную республику
1
16:05
Уральские аграрии рассказали, что будут выращивать в этом году
16:05
Песков: российская делегация ждет своих визави в Стамбуле
16:05
Кремль: подготовка к встрече с Трампом не ведется
16:05
Захарова: у России изменилась позиция по миру с Украиной
2
16:04
На пермском предприятии, производящем молоко, нашли массу нарушений
16:00
После встречи со 100-летним ветераном челябинский депутат выделил 800 тысяч рублей на нужды СВО. Видео
15:59
Лавров отметил, что Европа против мира на Украине
2
15:59
Мединский подтвердил, что находится в Стамбуле
15:59
В «Курганавтодоре», где прошли обыски и арест, появился новый руководитель. Инсайд
3
15:57
В Екатеринбурге стартовали работы, которые месяц назад требовал начать главный гаишник
15:56
Подделывал ли арабский телеканал видео с пьющим кофе Трампом
15:53
Тюменцу за три месяца восемь тысяч раз позвонили спамеры-мошенники
1
15:52
Лавров заявил, что Зеленский боится самых опытных батальонов в ВСУ
15:52
Что делать, если укусила змея: врач дала советы, которые помогут спасти жизнь
15:51
В Госдуме захотели заблокировать «Википедию»
2
15:50
«Голова полгода пролежала на балконе»: вскрылись новые подробности о расчленении женщины в Серове
15:49
Рябков ответил, почему встреча Путина и Трампа сейчас под вопросом
15:48
Для написавшего осуждающую СВО надпись на остановке запросили 13 лет колонии
15:41
Зеленский начал встречу с Эрдоганом
2
15:41
Рябков раскрыл, состоится ли прямой контакт Путина и Трампа 16 мая
15:37
«Кандидат наук и инноватор»: что известно о главном претенденте на пост мэра Кунгура
15:36
Рогов вспомнил анекдот про «шашечки», говоря о планах Зеленского в Стамбуле
15:33
В цветочные магазины ХМАО завезли дорогущие букеты сирени
15:33
Россиянам не покажут фильмы с пропагандой чайлдфри
1
15:33
В зоопарке Екатеринбурга отпраздновали день рождения африканского льва. Фото
15:32
Выставка трофейной техники НАТО в Перми может пройти в новые сроки
15:30
Лавров назвал Зеленского жалким человеком после его выпада в сторону Путина
15:30
Обвиняемые в автоподставах курганские сестры Камшиловы проведут почти все лето в СИЗО. Эксклюзив
5
15:29
«Нужны предприниматели, а не госкорпорации»: тюменский миллионер высказался против устаревшей модели бизнеса
15:27
В ХМАО назвали вакансии с самым высоким спросом на фрилансеров
15:23
Ямальских студентов шокировало закрытие филиала ТИУ в Ноябрьске
1
15:22
Массовые увольнения, жена в подчинении: сотрудники жалуются на эмиссара Паслера в Москве
8
15:21
Роснедра лишили лицензии оператора Кунгурской пещеры
15:21
В Кургане интересно: в городе пройдет экологическое соревнование по сбору макулатуры
15:20
К юбилею Нового Уренгоя снова вырос в цене самый дорогой объект
15:19
Трамп анонсировал появление мощнейшей модели истребителя
1
15:19
Трамп сделал неожиданное заявление о роли США во Второй мировой войне
1
15:15
Суд в Челябинске разрешил строительство рядом с городским бором
15:15
В Шадринске будет тепло и солнечно
15:14
Захарова раскрыла, что сделают ВС РФ, если Украина попытается сорвать переговоры
1
15:12
На футбольном матче в Екатеринбурге выступит неожиданная звезда
15:11
Минобороны опубликовало кадры освобождения Торского
15:11
Целый микрорайон отрежут от трамваев в Екатеринбурге. Карта
2
15:09
Курганский фермер Ахметов получил 40 коров благодаря проекту «Русская мечта». Фото
6
15:07
Екатеринбурженку лечили от панкреатита, а она умерла от рака: онколог объяснил, как такое могло быть
3
15:06
Сплошные долги: что известно о тюменском коммунальном гиганте, банкротящем самого себя
15:06
Екатеринбуржец требует деньги от мужчины, похитившего его немую дочь
15:05
Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров в Стамбуле
15:04
ВСУ ударили по храму в Курской области в день переговоров России и Украины. Фото
15:03
Россия не позволила украинскому катеру атаковать Крым
1
15:00
В спецоперации погиб священник из Тобольска
14:58
Гроб с телом трагически погибшей на заборе пермячки опустили в землю
14:56
В ХМАО ФСБ задержала начальника службы МЧС по подозрению в мошенничестве. Видео
14:55
Курганский омбудсмен Лопатина помогла осужденной стать человеком без гражданства
14:55
ЧЭМК заключил соглашение с правительством ЯНАО до 2028 года
14:55
В Магнитогорске демонтируют больше десятка хоккейных кортов
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