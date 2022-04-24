Посол Антонов: в США отменили мероприятие у мемориала «Дух Эльбы»

Анатолий Антонов рассказал, что США отменили церемонию в память встречи советских и американских солдат на Эльбе Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти США отменили церемонию в память встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В этом году нам, увы, было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально [такое решение приняло] Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано о том, что по рекомендации Госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развернута сегодня в США», — сказал Антонов в интервью телеканалу «Россия-1».

Мероприятие ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном у мемориала «Дух Эльбы». — «Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года», — выгравирован текст на английском и русском языках на бронзовой плите с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу.

Ранее российский посол Анатолий Антонов сообщил, что власти Вашингтона заблокировали работу дипломатического представительства РФ в США. При этом, он уточнил, что счета консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы.

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