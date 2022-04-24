Посол Антонов: работа диппредставительства РФ в США заблокирована

Американский банк заблокировал счета консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке, сообщил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Вашингтона заблокировали работу дипломатического представительства РФ в США. Об этом сообщил российский посол Анатолий Антонов. Он уточнил, что счета консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты.

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. Одно время блокировался даже выезд из посольства», — заявил Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее посол сообщил, что не может добиться встречи с чиновниками в Белом доме и Госдепартаменте. По его словам, диппредставительство РФ находится в блокаде. Антонов заявил, что давно не общался с президентом России Владимиром Путиным.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Антонов заявлял, что Россия и США в настоящий момент не являются партнерами. При этом он выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по безопасности, сообщает RT.

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