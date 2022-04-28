ВСУ ударили по Херсону и Изюму, США направят Украине новое оружие. Главное о спецоперации 28 апреля

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ВСУ атаковали украинские города ракетами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ударили по жилым районам Херсона и города Изюм в Харьковской области ракетами «Точка-У». Президент США Джо Байден подписал запрос к Конгрессу на предоставление дополнительной военной помощи Украине. Его исполнение позволит передать Киеву артиллерию, бронетехнику, противотанковые ракетные комплексы и средства ПВО, а также укрепить восточный фланг НАТО. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 28 апреля.

  • ВСУ атаковали Изюм двумя ракетами «Точка-У». Один из снарядов российские силы ПРО уничтожили в воздухе, второй разорвался в центре города. Позже глава Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинская ракета должна была ударить по городской больнице, где сейчас размещен российский медицинский отряд.
  • Депутаты Бундестага одобрили отправку тяжелого оружия на Украину. Из 693 человек 100 проголосовали против, семеро воздержались. При этом парламентарии поддержали будущее соглашение между РФ и Украиной.
  • Украинская армия ударила ракетами «Точкой-У» и реактивными снарядами залпового огня по жилым кварталам центральной части Херсона. По сведениям Минобороны РФ, целью удара были жилые кварталы в Херсоне, находящемся под контролем российских войск.
  • Киев запросил у США ударные беспилотники MQ-1 °C Grey Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire. Как отмечало издание Politico, запрашиваемое вооружение попадает под режим контроля за ракетными технологиями США, который ограничивает их поставки.
  • Российские военные уничтожили пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У», которой ВСУ ранее нанесли множество смертельных ударов. Также, отметили в Минобороны РФ, в течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха ВС РФ были сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У».

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства отмечал, что ее основными целями является помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация Украины.

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Вооруженные силы Украины ударили по жилым районам Херсона и города Изюм в Харьковской области ракетами «Точка-У». Президент США Джо Байден подписал запрос к Конгрессу на предоставление дополнительной военной помощи Украине. Его исполнение позволит передать Киеву артиллерию, бронетехнику, противотанковые ракетные комплексы и средства ПВО, а также укрепить восточный фланг НАТО. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 28 апреля. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства отмечал, что ее основными целями является помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация Украины.
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