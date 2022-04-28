Захарова обвинила Запад в игнорировании из-за событий в Одессе

На Западе продолжают закрывать глаза на преступления, которые были совершены в Одессе в 2014 году и неонацизм, разросшийся на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Эти чудовищные преступления до сих пор не раскрыты, никто их не расследует. В Киеве и западных странах закрывают на это глаза, как и на неонацизм, разрастающийся на Украине, словно раковая опухоль. Будем добиваться установления и наказания всех тех, кто был к нему причастен», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Захарова отметила, что 2 мая 2014 года националисты с демонстративной жестокостью расправились с украинцами, которые выступили против национал-радикальных сил. Она напомнила, что «48 человек были сожжены заживо, отравились угарным газом или погибли в результате падения с верхних этажей подожженного националистами Дома профсоюзов».
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На Западе продолжают закрывать глаза на преступления, которые были совершены в Одессе в 2014 году и неонацизм, разросшийся на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Эти чудовищные преступления до сих пор не раскрыты, никто их не расследует. В Киеве и западных странах закрывают на это глаза, как и на неонацизм, разрастающийся на Украине, словно раковая опухоль. Будем добиваться установления и наказания всех тех, кто был к нему причастен», — написала Захарова в своем telegram-канале. Захарова отметила, что 2 мая 2014 года националисты с демонстративной жестокостью расправились с украинцами, которые выступили против национал-радикальных сил. Она напомнила, что «48 человек были сожжены заживо, отравились угарным газом или погибли в результате падения с верхних этажей подожженного националистами Дома профсоюзов».