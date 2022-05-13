Американский конгрессмен обозначил роль США в ситуации на Украине

14 мая 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Американский конгрессмен Стени Хойер заявил, что США находятся в состоянии войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки, в настоящее время ведут войну из-за ситуации на Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер во время дебатов на тему роста цен на газ и добычи. «Я понимаю, что у нас здесь политика, но мы воюем», — сказал Хойер. Он призвал коллег «не критиковать работу президента [США Джо Байдена] в военное время». Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, обращаясь к присутствовавшим представителям профсоюзов и говоря о событиях на Украине, заявил, что «пойдет на войну» с ними. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прояснила новые высказывания главы США, когда заявила, что американский лидер не имеет никаких намерений направлять войска США на войну с Россией. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, поставляя ВСУ оружие. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Соединенные Штаты Америки, в настоящее время ведут войну из-за ситуации на Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер во время дебатов на тему роста цен на газ и добычи. «Я понимаю, что у нас здесь политика, но мы воюем», — сказал Хойер. Он призвал коллег «не критиковать работу президента [США Джо Байдена] в военное время». Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, обращаясь к присутствовавшим представителям профсоюзов и говоря о событиях на Украине, заявил, что «пойдет на войну» с ними. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прояснила новые высказывания главы США, когда заявила, что американский лидер не имеет никаких намерений направлять войска США на войну с Россией. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, поставляя ВСУ оружие.