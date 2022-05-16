В МИД РФ назвали ошибкой вступление Швеции и Финляндии в НАТО

16 мая 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не останется без последствий Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет ошибкой, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков. Он отметил, что НАТО не должно надеяться на отсутствие ответных действий со стороны РФ. «Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. У НАТО не должно быть иллюзий, что РФ смириться со вступлением Швеции и Финляндии в альянс», — приводит слова Рябкова ТАСС. В МИД РФ уверены, что ситуация в мире в случае вступления этих стран в НАТО радикально поменяется. Рябков уточнил, что действия Москвы по обеспечению безопасности будут зависеть от конкретных шагов Стокгольма и Хельсинки. Ранее Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО, передает «Национальная служба новостей». С аналогичным заявлением выступили власти Швеции, сообщает телеканал 360. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сделает их мишенями для удара со стороны РФ. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет ошибкой, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков. Он отметил, что НАТО не должно надеяться на отсутствие ответных действий со стороны РФ. «Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. У НАТО не должно быть иллюзий, что РФ смириться со вступлением Швеции и Финляндии в альянс», — приводит слова Рябкова ТАСС. В МИД РФ уверены, что ситуация в мире в случае вступления этих стран в НАТО радикально поменяется. Рябков уточнил, что действия Москвы по обеспечению безопасности будут зависеть от конкретных шагов Стокгольма и Хельсинки. Ранее Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО, передает «Национальная служба новостей». С аналогичным заявлением выступили власти Швеции, сообщает телеканал 360. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сделает их мишенями для удара со стороны РФ.