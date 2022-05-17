В ФРГ боятся исчезновения целых отраслей из-за санкций против РФ

В Европе столкнулись с негативными последствиями санкций против РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Отмена поставок российских энергоносителей приведет к прекращению производства в ряде отраслей в Германии. Об этом предупредил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Я не уверен, каковы будут последствия для ЕС, но могу заверить, что для Германии это [прекращение поставок энергоносителей из РФ] будет не только потеря [экономического] благосостояния или снижение темпов роста. Некоторые отрасли промышленности больше не смогут производить в стране», — заявил Линднер в интервью газете El Mundo.

По его словам, резкий отказ от российского газа нанесет серьезный ущерб экономике Германии. Политик уточнил, что санкции против РФ уже привели к серьезным экономическим последствиям — выросли процентные ставки и цены на сельскохозяйственную продукцию. Экономический спад может снизить способность страны финансово поддерживать Украину, предупредил глава немецкого Минфина.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкции имеют негативный эффект и для западных стран, напоминает телеканал 360. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения на этот счет. Так, например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, включающий запрет на поставки российской нефти.