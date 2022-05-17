В ФРГ боятся исчезновения целых отраслей из-за санкций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Иноагент. Челябинск, купюры, евро, валюта, банкноты, деньги, взятка, нал, иноагент, офшор
В Европе столкнулись с негативными последствиями санкций против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Отмена поставок российских энергоносителей приведет к прекращению производства в ряде отраслей в Германии. Об этом предупредил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Я не уверен, каковы будут последствия для ЕС, но могу заверить, что для Германии это [прекращение поставок энергоносителей из РФ] будет не только потеря [экономического] благосостояния или снижение темпов роста. Некоторые отрасли промышленности больше не смогут производить в стране», — заявил Линднер в интервью газете El Mundo.

По его словам, резкий отказ от российского газа нанесет серьезный ущерб экономике Германии. Политик уточнил, что санкции против РФ уже привели к серьезным экономическим последствиям — выросли процентные ставки и цены на сельскохозяйственную продукцию. Экономический спад может снизить способность страны финансово поддерживать Украину, предупредил глава немецкого Минфина.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкции имеют негативный эффект и для западных стран, напоминает телеканал 360. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения на этот счет. Так, например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, включающий запрет на поставки российской нефти.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Отмена поставок российских энергоносителей приведет к прекращению производства в ряде отраслей в Германии. Об этом предупредил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. «Я не уверен, каковы будут последствия для ЕС, но могу заверить, что для Германии это [прекращение поставок энергоносителей из РФ] будет не только потеря [экономического] благосостояния или снижение темпов роста. Некоторые отрасли промышленности больше не смогут производить в стране», — заявил Линднер в интервью газете El Mundo. По его словам, резкий отказ от российского газа нанесет серьезный ущерб экономике Германии. Политик уточнил, что санкции против РФ уже привели к серьезным экономическим последствиям — выросли процентные ставки и цены на сельскохозяйственную продукцию. Экономический спад может снизить способность страны финансово поддерживать Украину, предупредил глава немецкого Минфина. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкции имеют негативный эффект и для западных стран, напоминает телеканал 360. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения на этот счет. Так, например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, включающий запрет на поставки российской нефти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...