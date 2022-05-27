27 мая 2022

Врач Гришина назвала главный отличительный симптом оспы обезьян

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При оспе обезьян увеличиваются лимфатические узлы Фото:
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Вспышка оспы обезьян в мире

По симптоматике оспа обезьян отличается от черной оспы лимфаденопатией, то есть ярко выраженным увеличением размеров лимфоузлов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина.

«Оспа обезьян отличается по симптоматике от черной лимфаденопатией, то есть увеличение лимфатических узлов свойственно только этому вирусу. В остальном же заболевания похожи. Проявляется оспа обезьян также в виде повышения температуры, лихорадки, слабости и высыпаний на коже, которые появляются на третий день, в первую очередь на слизистых, на лице, на ступнях, ладонях, гениталиях. На 2-3 день сыпь превращается в пустулы (гнойнички, — прим. URA.RU), содержащие биологическую жидкость, которые вскоре начинают покрываться корочкой. В таком состоянии они находятся до трех недель. Эти корочки желательно не сдирать, так как иначе появятся глубокие рубцы, которые как раз и приводят к уродованию кожи», — объяснила Натэла Гришина.

Дерматолог добавила, что внешне отличить сыпь при оспе обезьян от других инфекций достаточно сложно. «С похожими проявлениями в виде лихорадки, высыпаний на коже протекает и ветряная оспа, и корь, сифилис, так проявляться может даже банальная медикаментозная аллергия. И клинически сыпь очень похожа. Поэтому, если высыпания появились, лучше перестраховаться и провести лабораторную диагностику с использованием специфических тестов, чтобы исключить возможность выявления именно оспы обезьян. Особенно сейчас, когда во всем мире появилась настороженность из-за этого нового вируса», — подчеркнула Гришина.

Ранее правительство Финляндии заявили о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в Хельсинки. Новый вирус начал распространяться в Европе и США в конце мая. Случаи заражения, в частности, были зафиксированы в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии.

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По симптоматике оспа обезьян отличается от черной оспы лимфаденопатией, то есть ярко выраженным увеличением размеров лимфоузлов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина. «Оспа обезьян отличается по симптоматике от черной лимфаденопатией, то есть увеличение лимфатических узлов свойственно только этому вирусу. В остальном же заболевания похожи. Проявляется оспа обезьян также в виде повышения температуры, лихорадки, слабости и высыпаний на коже, которые появляются на третий день, в первую очередь на слизистых, на лице, на ступнях, ладонях, гениталиях. На 2-3 день сыпь превращается в пустулы (гнойнички, — прим. URA.RU), содержащие биологическую жидкость, которые вскоре начинают покрываться корочкой. В таком состоянии они находятся до трех недель. Эти корочки желательно не сдирать, так как иначе появятся глубокие рубцы, которые как раз и приводят к уродованию кожи», — объяснила Натэла Гришина. Дерматолог добавила, что внешне отличить сыпь при оспе обезьян от других инфекций достаточно сложно. «С похожими проявлениями в виде лихорадки, высыпаний на коже протекает и ветряная оспа, и корь, сифилис, так проявляться может даже банальная медикаментозная аллергия. И клинически сыпь очень похожа. Поэтому, если высыпания появились, лучше перестраховаться и провести лабораторную диагностику с использованием специфических тестов, чтобы исключить возможность выявления именно оспы обезьян. Особенно сейчас, когда во всем мире появилась настороженность из-за этого нового вируса», — подчеркнула Гришина. Ранее правительство Финляндии заявили о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в Хельсинки. Новый вирус начал распространяться в Европе и США в конце мая. Случаи заражения, в частности, были зафиксированы в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии.
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