В СКР предложили усложнить регистрацию в соцсетях

В России необходимо изменить порядок регистрации в социальных сетях, чтобы эффективнее реагировать на размещение запрещенного контента. С таким предложением выступила зампредседателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко.
«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала Леоненко в интервью РИА «Новости».
В октябре 2021 года СМИ сообщили, что в правительстве РФ планируют принять постановление, согласно которому регистрироваться в соцсетях можно будет только по паспорту. В Совете Федерации и Роскомнадзоре поддержали эту инициативу, пишет RT.
В России необходимо изменить порядок регистрации в социальных сетях, чтобы эффективнее реагировать на размещение запрещенного контента. С таким предложением выступила зампредседателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко. «На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала Леоненко в интервью РИА «Новости». В октябре 2021 года СМИ сообщили, что в правительстве РФ планируют принять постановление, согласно которому регистрироваться в соцсетях можно будет только по паспорту. В Совете Федерации и Роскомнадзоре поддержали эту инициативу, пишет RT.