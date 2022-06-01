В СКР предложили усложнить регистрацию в соцсетях

01 июня 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Правоохранительные органы должны эффективнее бороться с запрещенным контентом в соцсетях, считает Елена Леоненко Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо изменить порядок регистрации в социальных сетях, чтобы эффективнее реагировать на размещение запрещенного контента. С таким предложением выступила зампредседателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко. «На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала Леоненко в интервью РИА «Новости». В октябре 2021 года СМИ сообщили, что в правительстве РФ планируют принять постановление, согласно которому регистрироваться в соцсетях можно будет только по паспорту. В Совете Федерации и Роскомнадзоре поддержали эту инициативу, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В России необходимо изменить порядок регистрации в социальных сетях, чтобы эффективнее реагировать на размещение запрещенного контента. С таким предложением выступила зампредседателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко. «На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала Леоненко в интервью РИА «Новости». В октябре 2021 года СМИ сообщили, что в правительстве РФ планируют принять постановление, согласно которому регистрироваться в соцсетях можно будет только по паспорту. В Совете Федерации и Роскомнадзоре поддержали эту инициативу, пишет RT.