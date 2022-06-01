В СКР предложили усложнить регистрацию в соцсетях

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Правоохранительные органы должны эффективнее бороться с запрещенным контентом в соцсетях, считает Елена Леоненко Фото:

В России необходимо изменить порядок регистрации в социальных сетях, чтобы эффективнее реагировать на размещение запрещенного контента. С таким предложением выступила зампредседателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала Леоненко в интервью РИА «Новости».

В октябре 2021 года СМИ сообщили, что в правительстве РФ планируют принять постановление, согласно которому регистрироваться в соцсетях можно будет только по паспорту. В Совете Федерации и Роскомнадзоре поддержали эту инициативу, пишет RT.

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В России необходимо изменить порядок регистрации в социальных сетях, чтобы эффективнее реагировать на размещение запрещенного контента. С таким предложением выступила зампредседателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко. «На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала Леоненко в интервью РИА «Новости». В октябре 2021 года СМИ сообщили, что в правительстве РФ планируют принять постановление, согласно которому регистрироваться в соцсетях можно будет только по паспорту. В Совете Федерации и Роскомнадзоре поддержали эту инициативу, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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