На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение машин

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , дорожные знаки, ремонт дороги
Движение частично ограничено из-за ремонта дорожного полотна (архивное фото) Фото:

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели реверсивное движение из-за ремонта дорог. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области в своем telegram-канале.

«На 213-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты~Мансийск введено реверсивное движение в связи с ремонтом дорожного покрытия. Ограничения отменят после окончания краткосрочных работ», — говорится в сообщении ведомства.

Участников автотранспортного движения просят быть внимательными. А также следовать указаниям светофоров и дорожных знаков.

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На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели реверсивное движение из-за ремонта дорог. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области в своем telegram-канале. «На 213-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты~Мансийск введено реверсивное движение в связи с ремонтом дорожного покрытия. Ограничения отменят после окончания краткосрочных работ», — говорится в сообщении ведомства. Участников автотранспортного движения просят быть внимательными. А также следовать указаниям светофоров и дорожных знаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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