На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение машин

Движение частично ограничено из-за ремонта дорожного полотна (архивное фото)
На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели реверсивное движение из-за ремонта дорог. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области в своем telegram-канале.
«На 213-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты~Мансийск введено реверсивное движение в связи с ремонтом дорожного покрытия. Ограничения отменят после окончания краткосрочных работ», — говорится в сообщении ведомства.
Участников автотранспортного движения просят быть внимательными. А также следовать указаниям светофоров и дорожных знаков.
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