Депутат Бессараб заявила о резком подъеме выплат к 2025 году в РФ

08 июня 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Новый объединенный фонд упростит для граждан России оформление выплат Фото: Алексей Гущин © URA.RU Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) снизит теневую занятость в стране, что приведет к росту выплат в полтора раза по больничному, отпуску по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком к 2025 году. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Для работодателей вводится обязанность оплачивать страховые взносы за лиц, трудоустроенных или выполняющих работу на условиях договоров гражданско-правового характера. Это снизит теневую занятость, потому что какой тогда смысл скрывать такие отношения. Но за счет этого уже к 2025 году все выплаты, которые ранее приходились на ФСС, будут увеличены в полтора раза. К примеру, если сегодня верхняя сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет ежемесячно составляет 37,9 тысячи рублей, то в 2025 она составит 57,4 тысячи рублей», — сказала Светлана Бессараб. Статья по теме Правительство исправило недостаток Пенсионного фонда «Кроме того вырастет пособие по беременности и родам. Это сумма выплачивается единовременно. Сегодня она составляет примерно 435 тысяч рублей. Планируется, что к 2025 году она составит 660 тысяч рублей. Точно также в полтора раза вырастут пособия, выплачиваемые по листку нетрудоспособности. Ее градация идет в зависимости от стажа работы. Это очень существенная сумма. Таким образом, граждане только выиграют», — уточнила депутат Госдумы. Однако объединение фондов увеличит финансовую нагрузку на работодателя, отметила собеседница агентства. «Небольшое увеличение страховых взносов для работодателей будет. За счет объединения фондов работодатели и страхователи в последующем будут выплачивать единый страховой взнос на все цели, то есть, бухгалтерии работодателя уже будет не нужно собирать несколько отчетов. Они будут собираться в единую форму сведений, предоставляемых в объединенный фонд. Это гораздо упростит задачу», — заявила Светлана Бессараб. Предложение об объединении фондов выступили в Минтруда РФ. Объединение собираются завершить к 1 января 2023 года. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что новый фонд позволит упростить процедуру выплат, их будут назначать автоматически или по одному заявлению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) снизит теневую занятость в стране, что приведет к росту выплат в полтора раза по больничному, отпуску по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком к 2025 году. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Для работодателей вводится обязанность оплачивать страховые взносы за лиц, трудоустроенных или выполняющих работу на условиях договоров гражданско-правового характера. Это снизит теневую занятость, потому что какой тогда смысл скрывать такие отношения. Но за счет этого уже к 2025 году все выплаты, которые ранее приходились на ФСС, будут увеличены в полтора раза. К примеру, если сегодня верхняя сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет ежемесячно составляет 37,9 тысячи рублей, то в 2025 она составит 57,4 тысячи рублей», — сказала Светлана Бессараб. «Кроме того вырастет пособие по беременности и родам. Это сумма выплачивается единовременно. Сегодня она составляет примерно 435 тысяч рублей. Планируется, что к 2025 году она составит 660 тысяч рублей. Точно также в полтора раза вырастут пособия, выплачиваемые по листку нетрудоспособности. Ее градация идет в зависимости от стажа работы. Это очень существенная сумма. Таким образом, граждане только выиграют», — уточнила депутат Госдумы. Однако объединение фондов увеличит финансовую нагрузку на работодателя, отметила собеседница агентства. «Небольшое увеличение страховых взносов для работодателей будет. За счет объединения фондов работодатели и страхователи в последующем будут выплачивать единый страховой взнос на все цели, то есть, бухгалтерии работодателя уже будет не нужно собирать несколько отчетов. Они будут собираться в единую форму сведений, предоставляемых в объединенный фонд. Это гораздо упростит задачу», — заявила Светлана Бессараб. Предложение об объединении фондов выступили в Минтруда РФ. Объединение собираются завершить к 1 января 2023 года. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что новый фонд позволит упростить процедуру выплат, их будут назначать автоматически или по одному заявлению.