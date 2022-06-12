Канаду разозлил визит их дипломата в российское посольство

13 июня 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Глава МИД Канады обещала, что такое больше не повторится Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель МИД Канады присутствовал на приеме по случаю Дня России в российском посольстве в Оттаве, и это является «неприемлемым» поведением. Такое заявление сделала глава ведомства Мелани Жоли. «Это неприемлемо. Ни один представитель Канады не должен был присутствовать на мероприятии, проводимом в посольстве России», — отметила она на своей странице в одной из соцсетей. Она подчеркнула, что после этого случая «ни один представитель страны больше не будет присутствовать на подобных мероприятиях». Министр заверила, что власти Канады продолжают на фоне российской спецоперации на Украине поддерживать Киев, добавляет Life . Сами праздничные мероприятия по случаю Дня России прошли не только в РФ, но и за ее пределами, передает «Федеральное агентство новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Это сделано для того, чтобы помочь республикам Донбасса, которые на протяжении многих лет терпели геноцид со стороны украинских солдат и нацбатов. За это время ВС РФ, по словам Минобороны, нанесено поражение десяткам основных военных аэродромов, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожено до 70% всех запасов военной техники Украины. Несмотря на цели спецоперации, страны Евросоюза, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, цель которых, по мнению российского лидера — отмена России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Представитель МИД Канады присутствовал на приеме по случаю Дня России в российском посольстве в Оттаве, и это является «неприемлемым» поведением. Такое заявление сделала глава ведомства Мелани Жоли. «Это неприемлемо. Ни один представитель Канады не должен был присутствовать на мероприятии, проводимом в посольстве России», — отметила она на своей странице в одной из соцсетей. Она подчеркнула, что после этого случая «ни один представитель страны больше не будет присутствовать на подобных мероприятиях». Министр заверила, что власти Канады продолжают на фоне российской спецоперации на Украине поддерживать Киев, добавляет Life. Сами праздничные мероприятия по случаю Дня России прошли не только в РФ, но и за ее пределами, передает «Федеральное агентство новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Это сделано для того, чтобы помочь республикам Донбасса, которые на протяжении многих лет терпели геноцид со стороны украинских солдат и нацбатов. За это время ВС РФ, по словам Минобороны, нанесено поражение десяткам основных военных аэродромов, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожено до 70% всех запасов военной техники Украины. Несмотря на цели спецоперации, страны Евросоюза, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, цель которых, по мнению российского лидера — отмена России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях.