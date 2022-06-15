Вице-премьер Польши: Германия не хочет видеть Украину в ЕС

15 июня 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

ФРГ не допустит быстрого вступления Украины в ЕС, завил вице-премьер Польши Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Германия не хочет видеть Украину в качестве члена Европейского союз. Об этом заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость», вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский. «Немецкий уклад попросту не хочет видеть украинцев в Сообществе. Они [Украина] дорого стоили бы финансово и политически. Во втором случае речь идет, конечно же, об отношениях с Россией», — заявил Качиньский в интервью польскому изданию Gazeta Polska. Украина приняла решение вступить в Евросоюз в конце февраля. Позже Киев подал заявку на членство по ускоренной процедуре. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявлял, что Украина не сможет быстро присоединиться к Евросоюзу, поскольку существуют другие кандидаты, давно подавшие заявку и ожидающие своего вступления. В частности, он напомнил, что ЕС уже давно обещал членство Черногории, Сербии, Северной Македонии и Албании. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отмечал, что Грузия больше, чем Украина, заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Германия не хочет видеть Украину в качестве члена Европейского союз. Об этом заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость», вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский. «Немецкий уклад попросту не хочет видеть украинцев в Сообществе. Они [Украина] дорого стоили бы финансово и политически. Во втором случае речь идет, конечно же, об отношениях с Россией», — заявил Качиньский в интервью польскому изданию Gazeta Polska. Украина приняла решение вступить в Евросоюз в конце февраля. Позже Киев подал заявку на членство по ускоренной процедуре. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявлял, что Украина не сможет быстро присоединиться к Евросоюзу, поскольку существуют другие кандидаты, давно подавшие заявку и ожидающие своего вступления. В частности, он напомнил, что ЕС уже давно обещал членство Черногории, Сербии, Северной Македонии и Албании. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отмечал, что Грузия больше, чем Украина, заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз.